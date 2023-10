Jesienią i zima podaruj swoje skórze miłość i zadbaj o nią. Pielęgnacyjne nowości z Sephory, które zamienią domowe zacisze w profesjonalne SPA

Pielęgnacja na jesień i zimę. Top trendy z Sephory

Jesień i zima to czas, kiedy nasza skóra potrzebuje szczególnej opieki. Intensywne słońce staje się coraz rzadsze, dlatego też chętnie sięgamy po kwasy i retinole. Pod żadnym pozorem nie zapominamy jednak o ochronie przeciwsłonecznej (SPF stosujemy cały rok).

Retinoidy to absolutnie numer jeden wśród składników przeciwstarzeniowych, dodawany jest on do kosmetyków od lat, jednak dopiero teraz zrobiło się o nich głośno. Działa one rewelacyjne, jednak wymagają odpowiedniego podejścia i wiedzy w użytkowaniu. W dużym skrócie retinol i retinal to substancje z grupy retinoidów, czyli pochodnych witaminy A. Przenikają one w głąb skóry i pobudza nasze komórki do odnowy.

Jednymi z lepiej działających składników w pielęgnacji są kwasy AHA i BHA. Czym one są? Kto powinien je stosować i jakie produkty wybierać? Kwasy w branży kosmetycznej dzieli się na trzy grupy:

alfa-hydroksykwasy (AHA) - to najbardziej popularna grupa kwasów. Zalicza się do nich między innymi: kwas glikolowy, migdałowy, cytrynowy, mlekowy. W dużym skrócie kwasy AHA to struktury o małych cząsteczkach i działaniu na powierzchni skóry. Rozpuszczają się w wodzie, ale nie rozpuszczają się w tłuszczach. Doskonale złuszczają skórę, oczyszczają pory, ujednolicają koloryt cery i redukują przebarwienia. Co ważne, im niższa procentowa zawartość tych kwasów w kosmetyku tym posiada on silniejsze działanie nawilżające, z kolei, im wyższa tym lepsze działanie złuszczające.

beta-hydroksykwasy (BHA) - tego rodzaju kwasy dedykowane są przede wszystkim do skóry tłustej, problematycznej, łojotokowej i mieszanej. Kwasy BHA to między innymi kwas salicylowy, który rewelacyjnie redukuje nadmierny łojotok oraz zaskórniki.

poli-hydroksykwasy (PHA) - ta grupa kwasów doskonale sprawdzi się u posiadaczy cer wrażliwych, naczynkowych, skłonnych do podrażnień. Są one stosowane przede wszystkim w kosmetykach złuszczających, przeciwtrądzikowych i przeciw przebarwieniom.

Pielęgnacyjne nowości z Sephory

Sephora Collection - The Future is Yours - Zestaw kosmetyków pod oczy

Strefa wokół oczu jest jedną z najbardziej wrażliwych na całej twarzy, stąd trzeba się o nią szczególnie zatroszczyć. Dlatego stworzyliśmy ten zestaw do pielęgnacji skóry wokół oczu idealny, aby rozświetlić spojrzenie i nawilżyć skórę.

1x Rozświetlający krem pod oczy 20 ml

1x Para silikonowych płatków pod oczy wielokrotnego użytku

BYOMA - MILKY OIL CLEANSER – KREMOWE MLECZKO OCZYSZCZAJĄCE

Olejek ten ma wiele do zaoferowania ale jedna cecha czyni go absolutnie wyjątkowym - skutecznie oczyszcza skórę, nie uszkadzając jej bariery ochronnej – tarczy, która chroni dermę przed agresorami środowiskowymi. Jako element pierwszego etapu pielęgnacji, produkt gładko rozprowadza się na skórze i rozpuszcza w kontakcie z ciepłą wodą, tworząc bogatą, mleczną formułę, zdolną do usunięcia wszelkich pozostałości ochrony przeciwsłonecznej, osadu, kurzu i pozostałości zanieczyszczeń.Odżywcza mieszanka skwalenu, olejku Moringa i lipidów ochronnych skutecznie nawilża skórę.

Charlotte Tilbury - Charlotte's Magic Mini Skin Set - Zestaw do pielęgnacji

Ten zestaw w edycji limitowanej zawiera bestsellerowe produkty do pielęgnacji Charlotte, która nadają cerze magiczny wygląd!Zestaw zawiera: krem Magic Cream w formacie podróżnym i serum Magic Serum Crystal Elixir w formacie podróżnym.

MAGIC CREAM to uhonorowany wieloma nagrodami krem nawilżający, który natychmiast intensywnie nawilża skórę, nadając cerze pełniejszy i nawilżony wygląd. Uwielbiana przez ekspertów i gwiazdy formuła zawiera autorską mieszankę składników, MAGIC 8 MATRIX, w skład której wchodzi kwas hialuronowy, witaminy C i E oraz kompleks peptydowy o działaniu wypełniającym, który pozostawia skórę nawilżoną, promienną i wygładzoną. Efekty są widoczne już po 28 sekundach i utrzymują się przez 28 dni!

MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR to serum o intensywnym działaniu, które rozświetla cerę i poprawia nawilżenie wszystkich rodzajów skóry. Można je stosować przez użyciem kremu nawilżającego, kremu z filtrem lub nałożeniem makijażu. Stężenie składników aktywnych w idealnie zrównoważonym roztworze wodnym wynosi aż 20%

DRUNK ELEPHANT – ZESTAW MAMA & CUB -PROTINI™

Jeden do stosowania w domu - drugi w podróży! Aby Twoje całe ciało było nawilżone, przez cały czas a koloryt, tekstura i jędrność skóry były udoskonalone - polipeptydowy krem Protini™ w tym zestawie jest dostępny w dwóch formatach (50 ml i 30 ml).

