Karnawałowe inspiracje od marki OCHNIK na każdą okazję

Karnawał 2026 w interpretacji OCHNIK to ukłon w stronę pewności siebie. Projektanci marki postawili na wyraziste faktury i grę światłem, nie zapominając przy tym o ponadczasowej klasyce. W kolekcji dominują srebro, czerń oraz bordo.

Srebrny total look

Dla kobiet, które planują przetańczyć noc na eleganckim balu lub gali, OCHNIK proponuje spektakularne rozwiązanie: długą, dopasowaną suknię w całości pokrytą srebrnymi cekinami. To kreacja, która nie wymaga biżuterii. Długi rękaw równoważy odważny materiał, a fason syreny pięknie podkreśla sylwetkę.

Alternatywą dla sukni maxi jest metaliczny zestaw ze spódnicą mini i satynową koszulą z wiązaniem pod szyją. To propozycja dla miłośniczek estetyki lat 70. i stylu disco glam. Srebrna tafla materiału sprawi, że będziesz lśnić w każdym świetle reflektorów.

i Autor: Ochnik/ Materiały prasowe

Firmowy bankiet: biznesowy szyk z nutą błysku

Karnawałowe spotkania w gronie współpracowników wymagają balansu między profesjonalizmem a swobodą. OCHNIK proponuje nowoczesną interpretację garnituru – szary kolor, świetnie skrojona marynarka i dopasowane spodnie w kant. Całość zyskuje wieczorowy charakter, dzięki jednemu elementowi - srebrnemu, cekinowemu topowi.

To stylizacja typu „desk-to-dinner”. W ciągu dnia marynarkę można zapiąć, zachowując formalny look, a wieczorem rozpiąć lub zdjąć, eksponując mieniącą się bluzkę. Całość dopełniają srebrne szpilki, które spinają kompozycję klamrą elegancji.

i Autor: Ochnik/ Materiały prasowe

Cocktail party: mała czarna na nowo

Na mniej formalne wyjścia, domówki czy imprezy w klubie niezawodna pozostaje czerń, ale w odświeżonym wydaniu. OCHNIK prezentuje dwa oblicza „małej czarnej”:

Wersja z piórami: Prosta, pudełkowa sukienka mini wykończona u dołu strusimi piórami to kwintesencja koktajlowego szyku. Jest lekka, figlarna i niezwykle kobieca.

Wersja cekinowa: Dopasowana sukienka z kopertowym dekoltem, w całości wyszywana czarnymi cekinami, to propozycja dla kobiet lubiących podkreślać swoje atuty. To klasyka gatunku, która nigdy nie wychodzi z mody.

i Autor: Ochnik/ Materiały prasowe

Mocny akcent kolorystyczny

Karnawał to nie tylko srebro i złoto. W tym sezonie OCHNIK stawia na głębokie, winne bordo. Krótkie futerko z piór w odcieniu burgundu to statement piece całej kolekcji. Narzucone na prostą, czarną bazę (np. cygaretki i top) tworzy stylizację, obok której nie da się przejść obojętnie. Idealnym uzupełnieniem tego looku są klasyczne, skórzane czółenka w tym samym odcieniu, które dodają całości spójności i klasy.

Niezależnie od tego, czy planujesz wystawny bal, szaloną noc w klubie czy kameralną kolację, w karnawałowej ofercie OCHNIK znajdziesz stylizację, która pozwoli Ci poczuć się pewnie i wyjątkowo.

Tegoroczna kolekcja to dowód na to, że moda wieczorowa nie musi oznaczać kompromisów – może być spektakularna, a jednocześnie komfortowa. Pozwól sobie na odrobinę luksusu i wejdź w ten karnawałowy czas w wielkim stylu.