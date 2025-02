i Autor: FreePik

Strefa beauty

Karnawałowy blask bez kompromisów – jak zadbać o skórę przed i po makijażu?

Sezon karnawałowy to idealny moment na makijażowe eksperymenty – błyszczące cienie, rozświetloną cerę i perfekcyjnie wykonturowane rysy. Jednak, aby makijaż prezentował się nieskazitelnie i utrzymał się przez całą noc, niezbędna jest odpowiednia pielęgnacja. Kluczem do sukcesu może być właściwe przygotowanie skóry oraz skuteczne, ale delikatne oczyszczanie po całonocnej zabawie. Jak to zrobić? Postaw na Aveeno Calm+Restore – linię stworzoną z myślą o skórze wrażliwej, wymagającej ukojenia i intensywnego nawilżenia.