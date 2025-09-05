Każda kobieta ma historię wartą opowiedzenia – L’Oréal Paris celebruje kobiecość podczas wyjątkowego pokazu wartości w warszawie

WYJĄTKOWE KOBIETY

Decyzja o realizacji pokazu w Polsce wynika ze strategii marki, opartej na realnych potrzebach kobiet. Według raportu “HerStories” 2023*, jedynie 33% Polek czuje się wyjątkowych. Choć potrafią dostrzegać tę wyjątkowość u innych, znacznie trudniej przychodzi im uznanie jej u siebie. L’Oréal Paris postanowił więc oddać głos swoim konsumentkom – tym, które każdego dnia zmagają się z brakiem pewności siebie, ale jednocześnie znajdują w sobie siłę, by inspirować i wspierać innych.

W maju 2025 roku, we współpracy z partnerem strategicznym – drogerią Rossmann – marka zorganizowała konkurs, w którym uczestnicy mogli podzielić się swoim „manifestem wartości” i wygrać udział w Pokazie Wartości oraz sesji zdjęciowej. Do konkursu zgłosiło się ponad 500 kobiet i mężczyzn, spośród których wybrano 15 wyjątkowych historii – opowiadających o macierzyństwie, odwadze, budowaniu pewności siebie i pokonywaniu przeciwności.

KOBIECOŚĆ, MACIERZYŃSTWO, RELACJE

Według raportu ”Herstories” 2023 istnieją 3 aspekty naszego życia, które sprawiają że czujemy się wyjątkowe - kobiecość i to jaką satysfakcje przynosi nam nasze życie i praca, macierzyństwo oraz relacje międzyludzkie. Pokaz Wartości w Warszawie był celebracją różnorodności kobiecych doświadczeń. L’Oréal Paris oddał głos tym, które na co dzień – często w ciszy – budują swoją siłę i inspirują innych. Zwyciężczynie konkursu wystąpiły ramię w ramię z ambasadorkami marki, dzieląc się swoimi osobistymi historiami o sile, słabościach, macierzyństwie, relacjach i odkrywaniu wyjątkowości w codzienności. Aby jeszcze mocniej podkreślić wagę tych doświadczeń, pokaz został podzielony na trzy bloki tematyczne: macierzyństwo, kobiecość i relacje. Każdy z nich miał własną muzykę, choreografię i specjalnie przygotowany manifest – swoisty głos kobiet - Grażyny Torbickiej oraz Magdaleny Boczarskiej, wybrzmiał z wybiegu w kierunku całej publiczności.

Na warszawskim wybiegu pojawiły się ambasadorki L’Oréal Paris – Julia Wieniawa-Narkiewicz, Magdalena Boczarska i Grażyna Torbicka. Magdalena Boczarska oraz Grażyna Torbicka olśniewały w stylizacjach z Answear, uzupełnionych butami Vanda

Novak. Julia Wieniawa zachwycała w dwóch kreacjach – jednej z PRM, drugiej z Answear – również w butach Vanda Novak. Z kolei Żaklina Tan Dinh i Mikołaj Bagiński prezentowali outfity z PRM. Matylda Bagińska wraz z resztą influencerów, konsumentek oraz aktywistek wybrała stylizacje z Answear. Obok nich wystąpili m.in. Marta Lech-Maciejewska, Emilia Fiedorowicz, Martyna Kaczmarek, Łukasz Tychoniewicz (Luka) z mamą Edytą, Bogna Sworowska, Osi Ugonoh oraz Łukasz Bogusławski.

Pokaz wzbogaciła obecność kobiet zaangażowanych społecznie i zawodowo w działania na rzecz równości, siostrzeństwa i wspierania innych – wśród nich znalazły się Olga Kozierowska (założycielka Sukcesu Pisanego Szminką), Bianka Zalewska (dziennikarka, aktywistka społeczna), Sylwia Gregorczyk-Abram (działaczka na rzecz praw kobiet) i Aleksandra Karasińska (redaktor naczelna Forbes Women).

„Każda kobieta ma historię wartą opowiedzenia. Naszym celem było oddanie głosu konsumentkom i pokazanie, że wyjątkowość nie wynika z perfekcji, ale z różnorodności doświadczeń i odwagi, by być sobą. Chcemy, by każda kobieta mogła powiedzieć z dumą – jestem tego warta” – podkreśla Magdalena Efler, Brand Advocacy Leader L’Oréal Paris Poland & Baltics.

Pokaz w Warszawie stał się nie tylko wydarzeniem modowym, ale przede wszystkim manifestem kobiecej siły, odwagi i solidarności. To symboliczny krok ku temu, by coraz więcej kobiet mogło z dumą powiedzieć: bo jestem tego warta.

Bo wszyscy jesteśmy tego warci.

Credits:

Reżyser pokazu: Maciej Sobociński

Choreografia: Maciej Zakliczyński

Tancerze: Kaja Środka

Stylizacje: Karla Gruszecka

Zdjęcia: Natalia Poniatowska, Alicja Kozak

Oprawa muzyczna: Wojciech Urbański

Produkcja: endorfina events

Strategia: McCann Poland

Działania PR & influencers: ENYO

Partnerzy wydarzenia: Martini, Answear, PRM.pl

*Raport “HerStories” 2023 na zlecenie Deichmann

i Autor: L’Oréal Paris/ Materiały prasowe

i Autor: L’Oréal Paris/ Materiały prasowe

i Autor: Alicja Kozak/ Materiały prasowe

i Autor: Alicja Kozak/ Materiały prasowe