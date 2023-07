Kendall Jenner nową ambasadorką L’ORÉAL PARIS

Perfumy księżnej Diany. To jeden z najstarszych zapachów na świecie. Znalazłyśmy cudowny zamiennik za mniej niż 55 zł

Kendall to silna, odnosząca sukcesy i utalentowana młoda kobieta, która nieustannie fascynuje. Jest znaną postacią w branży mody, przedsiębiorczynią i ikoną mediów. Kendall Jenner stała się inspiracją i wzorem do naśladowania dla swojego pokolenia.

— L’Oréal Paris jest zaszczycony ogłoszeniem współpracy z jedną z najbardziej wpływowych kobiet na świecie — mówi Delphine Viguier-Hovasse, Global Brand President w L’Oréal Paris. — To kolejny etap naszej misji do inspirowania każdej kobiety. W innych czasach Kendall Jenner mogłaby odnieść równie wielki sukces, ale jej wartości, wybory i wizerunek mogłyby być jej odgórnie narzucone. W dzisiejszych czasach nikt nie tworzy obrazu Kendall Jenner oprócz niej samej. Jest ona uosobieniem wszystkiego, za czym stoi Gen-Z, kreując swój wizerunek, z dumą kształtując swoją samoocenę i inspirując innych do tego samego — dodaje.

Kendall Jenner dołącza do grupy amabsadorek L’Oréal Paris, aby zostać twarzą kampanii kosmetyków do makijażu marki, począwszy od września 2023 roku.

— Jestem zaszczycona, że mogę być częścią grupy silnych, wpływowych kobiet i mogę wypowiedzieć kultowe słowa: „Jestem tego warta” — mówi Kendall Jenner. — Dołączenie do rodziny L’Oréal Paris i możliwość reprezentowania wszystkiego, za czym stoi marka, jest dla mnie niezwykle ważne i stanowi dopełnienie moich wartości — podkreśla.

Poznaj Kendall Jenner

Kendall Jenner urodziła się w Los Angeles w 1995 roku. Od 2007 roku, wraz ze swoimi siostrami, dorastała, mając za swoją publiczność cały świat. Rozpoczęła karierę modelki w wieku 13 lat, a do 22 roku życia zdążyła już odnieść pasmo sukcesów, m.in. prezentując kreacje największych domów mody i współpracując z najpotężniejszymi markami na świecie.

Symbol siostrzanej solidarności

Będąc częścią rodziny prowadzonej przez silną kobietę, która wytyczyła nową ścieżkę i zdefiniowała na nowo znaczenie słowa sukces, Kendall Jenner jest przykładem solidarności i siostrzeństwa. Z dala od kamer, każdy członek jej rodziny wykuwał swoją drogę, ale jednocześnie wspierał innych w ich własnych dążeniach. Każdy kontroluje swój wizerunek oraz przeznaczenie, tworząc wiele niezwykłych historii. Jednocześnie pokazując, jak kobiety mogą pomagać sobie i wzmacniać się nawzajem.

Strażniczka swojego wizerunku

Z 350 milionami obserwujących w mediach społecznościowych, Kendall Jenner ma swoją własną globalną platformę medialną. Ona sama jest jej redaktorką naczelną. Mając pełną kontrolę nad tym czym dzieli się ze światem, inspiruje kobiety do bycia sobą i dzielenia się swoim życiem na swoich warunkach.

Kobieta wartości

Realizując to, co dla wielu osób jest poza ich najśmielszymi marzeniami, Kendall Jenner stała się ikoną. Na przestrzeni lat supermodelka wykorzystała swoją potężną pozycję i możliwości, aby otwarcie mówić o problemach ze zdrowiem psychicznym i lękiem. Jej szczerość pomogła otworzyć się na rozmowę milionom młodych kobiet i dziewcząt na całym świecie, które ją podziwiają. Sama świadomość, że Kendall Jenner również boryka się z niepewnością, pozwala dziewczynom otworzyć się na swoje problemy i tworzyć sieci wsparcia na drodze do budowania poczucia własnej wartości.

Co dla Ciebie oznacza bycie ambasadorką L’Oréal Paris?

Kendall Jenner: To dla mnie stanie ramię w ramię z wieloma niesamowitymi kobietami, które współpracują z marką od lat, oraz promowanie solidarności między kobietami, prawdziwego siostrzeństwa, które łączy kobiety w każdym wieku i stylu życia, a także wspiera emocjonalnie każdą z nas oraz promuje różnorodne i inkluzywne piękno.

Opowiedz nam o swojej codziennej praktyce pielęgnacyjnej?

Kendall Jenner: Moja codzienna praktyka jest dość prosta. Odkryłam, że mniej znaczy więcej. Zazwyczaj biorę prysznic wieczorem, więc rano wstaję i myję zęby i twarz. Uwielbiam pić dużo wody zaraz po przebudzeniu, uważam to za część mojej rutyny pielęgnacyjnej. Wieczorem biorę prysznic i znowu myję twarz. Upewniam się, że jestem dobrze nawilżona i idę spać.

i Autor: Materiały prasowe Kendal Jenner

