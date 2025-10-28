Kiedy brytyjska klasyka spotyka się z amerykańską ikoną: Levi’s® × Barbour

Kluczowym elementem kolekcji jest Spey Wax Jacket – damska kurtka w odcieniu tytoniu z brązowym, sztruksowym kołnierzem i detalami inspirowanymi kultową kurtką trucker. Obok niej pojawiaja się męski fason kurtki - Bedale oraz Type II Waxed Jacket, dostępne zarówno w wersjach z woskowanej bawełny,jak i denimu, z tartanowymi podszewkami, potrójnym przeszyciem i subtelnymi wykończeniami w stylu vintage.Kolekcję uzupełniają spodnie 578 Pleated Corduroys i jeansy568 Loose, a także codzienne klasyki – bluza z kapturem Hoodie, T-shirt z archiwalnym nadrukiem i czapka Waxed Cap z woskowanej bawełny. Wszystkie elementy łączy stonowana paleta barw inspirowana naturą, dbałość o detal i wspólna naszywka z logotypami Levi’s® i Barbour w charakterystycznym odcieniu zieleni.

Każdy woskowany model wykonano z bawełny Barbour impregnowanej naturalnym woskiem pszczelim – materiałem, który z czasem nabiera szlachetności, podobnie jak denim Levi’s®, który wraz z upływem lat staje się nieodłączną częścią noszącego. Kolekcji towarzyszy kampania, która opowiada o mistrzostwie i wytrwałości – o ludziach, którzy osiągnęli perfekcję, ucząc się jej przez lata. Za obiektywem stanął fotograf i reżyser Tbone Fletcher, a za stylizację odpowiadał Tirino Yspol. Inspiracją dla sesji była zasada 10 000 godzin, zgodnie z którą prawdziwa biegłość rodzi się z czasu, cierpliwości i pasji.

W kadrach zobaczymy prawdziwych rzemieślników: Shivasa Howarda Browna, twórcę ręcznierobionych systemów nagłośnieniowych; Leva Rosenbusha, projektanta ceramiki; Andu Masebo, stolarza i twórcę mebli; oraz Ellie Mercer, artystkę biżuterii. Ich historie symbolizują to, co łączy obie marki – szacunek do pracy, trwałości i autentycznego rzemiosła. Każdy detal, każde powtórzenie ruchu to cicha poezja codziennej praktyki, z której rodzi się mistrzostwo. Kolekcja Levi’s® x Barbour to hołd dla przeszłości, ale i ukłon w stronę współczesnych twórców, którzy budują nowe dziedzictwo na własnych zasadach.

Kolekcja Levi’s® x Barbour zadebiutuje 30 października 2025 roku i będzie dostępna na Levi.com, w aplikacji Levi’s® App, w wybranych sklepach Levi’s® oraz w salonach Barbour na całym świecie.

i Autor: Levis/ Materiały prasowe