Kiedy dłonie potrzebują pomocy. Nowoczesne technologie dla Twojej skóry

Skóra dłoni jest zdecydowanie niedoceniania. To właśnie dłonie pracują, noszą i wykonują większość tego, co robimy każdego dnia. Skóra na dłoniach narażona jest na wiele niebezpieczeństw, które codziennie ja niszczą. Zimą, mrozy i wiatry i wilgoć powodują nadmierne przesuszenie oraz odwodnienie. Również częste mycie i wycieranie dłoni może powodować przesuszenia skóry. Latem skora dłoni narażona jest na działanie promieni słonecznych. Mało, kto pamięta o regularnej aplikacji kremów SPF na dłonie. Nadmierna ekspozycja dłoni na słońce może powodować przebarwienia skórne. To poważne zaburzenie melaniny, które w większości przypadków jest nieodwracalne. Również pracownicy niektórych zawodów muszą mierzyć się z dodatkowymi zniszczeniami skóry rąk. Lekarze, pielęgniarki, a nawet kosmetyczki nosząc lateksowe rękawiczki mogą dodatkowo obciążać skórę.

Moje dłonie nie mają lekko. Zimą unikam rękawiczek i zasadniczo kremy do rąk stosuje od przypadku. Nic zatem w tym dziwnego, ze skórą moich dłoni zawsze jest przesuszona oraz wymagająca odżywienia. W krytyczne dni wymaga masek oraz grubej warstwy kremu.

Jak odżywić skórę na dłoniach?

Nowe technologie w świecie beauty pozwalają osiągnąć efekty, o jakich kiedyś mogliśmy tylko pomarzyć. W ostatnim czasie prawdziwą rewolucją są urządzenia emitujące światło LED.

Pielęgnacja skóry światłem LED (Light Emitting Diode) zyskuje coraz większą popularność jako nieinwazyjna i skuteczna metoda poprawy kondycji cery. Wykorzystuje ona różne długości fal świetlnych, które penetrują skórę na różnych głębokościach, stymulując naturalne procesy regeneracyjne.

Każdy kolor światła LED ma określone właściwości i dociera do innej warstwy skóry:

Światło czerwone: Stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, wspomaga regenerację komórek, redukuje drobne linie i zmarszczki, poprawia elastyczność i jędrność skóry. Działa przeciwzapalnie i przyspiesza gojenie się ran.

Światło niebieskie: Działa antybakteryjnie, zwalcza bakterie odpowiedzialne za trądzik (Propionibacterium acnes), zmniejsza stany zapalne i zaczerwienienia. Jest skuteczne w leczeniu trądziku pospolitego.

Światło zielone: Wpływa na redukcję przebarwień, rozjaśnia skórę, wyrównuje jej koloryt. Pomaga w walce z piegami, plamami posłonecznymi i innymi nierównościami pigmentacyjnymi.

Światło żółte (bursztynowe): Poprawia krążenie krwi i limfy, dotlenia komórki skóry, zmniejsza obrzęki i zaczerwienienia. Może być pomocne w leczeniu rumienia i skóry naczynkowej.

Foreo FAQ to marka, która oferuje maski ledowe, od tych klasycznych na twarz, po mniej typowe, jak na dłonie lub dekolt. To świetna alternatywna, dzięki której w domowym zaciszu możesz wykonać domowy zabieg. Od kiedy sama zaczęłam stosować maskę LED na dłonie, to moja skóra szybko się odżywiła i wiele rzadziej się przesusza.

Foreo FAQ221 to innowacyjna maseczka na dłonie, dzięki której efekty są zauważalne już po pierwszych użyciach. Jeden zabieg trwa 15 minut na każdą dłoń. Możesz także wybrać szybki, 5-minutowy program, który znajdziesz w dedykowanej aplikacji. W czasie zabiegu możesz oglądać film, czytać książkę, czy się relaksować. Maska jest wygodna i lekka. Użytkowanie maski LED jest bezpieczne i bezbolesne. Warto jednak pamięta, by w jednej rutynie pielęgnacyjnej nie stosować na skórę dłoni kremów z kwasami oraz retinoidami. W czasie kuracji światłem LED pamiętaj także o regularnej aplikacji kremów z filtrem.

"FAQ™ 221 rozprzestrzenia światło równomiernie za pomocą 623 zoptymalizowanych punktów, dzięki czemu fale LED penetrują tak samo każdy milimetr skóry. 8 długości LED odpowiada na różne problemy skóry dłoni, jak zmarszczki, drobne linie, plamy starcze i pofałdowanie".

Już po pierwszym użyciu maski skóra jest wyraźnie wygładzona i bardziej miękka. Wygląda zdrowiej i bardziej promiennie. Dobrze jest pod maskę zaaplikować grubą warstwę kremu nawilżającego, dzięki temu efekt wygładzenia jest natychmiastowy. Foreo FAQ221 redukuje stany zapalnie. Po 4 użyciach maski dłonie przestają swędzieć i piec. Skóra staje się bardziej ujednolicona i rozjaśniona. Zielone światło LED niweluje przebarwienia. Warto jednak wiedzieć, że usuwanie przebarwień jest czasochłonne i wymaga regularności przez kilkanaście tygodni.

Jak działa światło LED w masce Foreo FAQ221?

i Autor: FOREO/ Materiały prasowe

i Autor: materiał prasowy/ Materiały prasowe FOREO