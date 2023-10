Kiedy wschód spotyka zachód. Zachwycająca współpraca dwóch legendarnych marek

Znana marka kosmetyków zamyka swoje sklepy. 140 placówek do likwidacji, a setki pracowników do zwolnienia. Ich kosmetyki znają wszyscy. Co ze sklepami w Polsce?

Life is a Celebration! To będą najmodniejsze buty tego sezonu

Zaprojektowana we współpracy z Nigo i Levi's®, denimowa linia dla kobiet i mężczyzn jest przykładem nieustającej wymiany między historycznym japońskim krawiectwem a klasyczną amerykańską odzieżą roboczą, kluczową dla praktyki dyrektora artystycznego KENZO.

Składająca się z około dwudziestu elementów ubrań i akcesoriów wykonanych głównie z japońskiego denimu Kaihara premium, kolekcja kapsułowa uosabia kluczową dla podejścia Nigo funkcjonalność real-to-wear. Jako zapalony kolekcjoner historycznych ubrań, w swoich japońskich archiwach projektant posiada pokaźną kolekcję amerykańskich jeansów Levi’s®, w tym oryginalną odzież roboczą Levi Strauss & Co. stworzoną dla kowbojów i górników. Jego pasja do denimu i miejsca jakie zajmuje w historii mody znajduje odzwierciedlenie w spuściźnie Kenzo Takady. Zainteresowanie Takady uniwersalnością i demokratycznym duchem denimu zainspirowało go do wprowadzenia linii KENZO JEANS w 1986 roku. Razem te elementy tworzą garderobę opartą na rozmowie między Ameryką a japońską konstrukcją i wartościami Kenzo Takady, która zainspirowała połączenie się tych dwóch marek - KENZO i Levi's®.

Filozofia spotkania Wschodu i Zachodu leżąca u podstaw kolekcji KENZO x Levi's® została ujęta w kampanii nakręconej w Kioto. Nigo zaprosił japońskiego filmowca Umi Ishiharę, którego prace łączą styl dokumentalny i fabularny do uchwycenia kolekcji w kinowych ruchomych obrazach nakręconych w dwóch tradycyjnych górskich willach sansou w Kioto. Lokalizacje te są również tłem do serii nieruchomych obrazów sfotografowanych przez fotografa z Mongolii Wewnętrznej Ryu Ika, który rozświetla kolekcję za pomocą swojego niepowtarzalnego codziennego obiektywu. W kampanii pojawiają się Abas Abdirazaq, Hayato, Masato Eun, Peipei, Sen Ping i Shun.

Zobacz także: Znana marka kosmetyków zamyka swoje sklepy. 140 placówek do likwidacji, a setki pracowników do zwolnienia. Ich kosmetyki znają wszyscy. Co ze sklepami w Polsce?

ODZIEŻ WIERZCHNIA

Neutralna pod względem płci odzież wierzchnia obejmuje: dwie denimowe kurtki - pierwszą z odpinanym kołnierzem ze sztucznego futra oraz drugą z frędzlami w stylu kowbojskim. Obie inspirowane są archiwalnymi modelami z lat 80-ch z linii KENZO JUNGLE. Kurtka Levi's® Type II Trucker Jacket z 1967 roku została ożywiona w wersji z czerwonej satyny z haftem w kwiaty Boke i westernowymi detalami, a także w jeansowej w odcieniu vintage-washed - ręcznie postarzona w Japonii. W kolekcji zobaczymy również jeansowe marynarki inspirowane kultowym jeansowym smokingiem Binga Crosby'ego a także męską kurtkę ozdobioną nadrukiem trompe l'oeil Sashiko oraz damską z kwiatowym nadrukiem KENZO JEANS.

TOPY, SUKIENKI I DŻINSY

Jeansowa neutralna płciowo koszula, którą zobaczymy w kolekcji, charakteryzuje się ściegiem łańcuszkowym oraz detalami kieszeni w typie sawtooth, natomiast t-shirt w kolorze czerwonym lub złamanej bieli KENZO przypomina klasyczną kieszeń koszuli Levi's®. Jeansowe sukienki bez rękawów zapinane na guziki, inspirowane są elementami Kenzo Takada z lat 80-ch dostępne są w kolorze granatowym lub z kwiatowym nadrukiem KENZO JEANS. W kolekcji zobaczymy również ogrodniczki inspirowane oryginalnym pierwotnym modelem Levi's®, w kolorze ciemnego indygo oraz z nadrukiem trompe l'oeil Sashiko. Kolekcja zawiera neutralne pod względem płci jeansy Levi's® 501® które obejmują ręcznie postarzaną w Japonii interpretację jeansu w odcieniu vintage-washed oraz jeansu w kolorze spranego indygo ze skórzanymi i jeansowymi szelkami inspirowanymi oryginalnym modelem 501® z 1933 roku.

AKCESORIA

Jeśli chodzi o akcesoria to kolekcja zawiera: jeansowy krawat, który stanowi uzupełnienie dialogu toczącego się między odzieżą roboczą a odzieżą bardziej wysublimowaną. Kolejnym elementem jest denimowy cardholder zdobiony ściegiem łańcuszkowy KENZO. W celu podkreślenia zestawienia estetyki Wschodu i Zachodu, grafika czerwonej westernowej bandany KENZO integruje ikonografię Levi's® z ikonografią Maison KENZO.

DETALE

Elementy kolekcji kapsułowej KENZO x Levi's® mają podwójny branding łączący klasyczny logotyp Levi Strauss & Co. “two horse pull" z logo KENZO. Metalowe guziki Levi's® są wytłoczone emblematycznym kwiatem Boke KENZO, a tylne kieszenie mają kultowe łukowate szwy Levi's®. Haftowane logo KENZO pojawia się również nad kieszeniami jako nawiązanie do naszywek z imieniem umieszczanych na uniformach przez pracowników fabryk na początku XX wieku. Ubrania z kolekcji są ozdobione dwoma motywami: nadrukiem Sashiko imitującym tradycyjną japońską technikę szycia oraz archiwalnym kwiatowym nadrukiem z linii KENZO JEANS.

i Autor: Materiały prasowe KENZO x Levi's

i Autor: Materiały prasowe KENZO x Levi's

i Autor: Materiały prasowe KENZO x Levi's