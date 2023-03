Kobiety mają moc! Inspirujące kobiety, które zmieniają świat

Modna bielizna na wiosnę 2023. Co będzie trendy?

„W FOREO dokładamy wszelkich starań, aby niemożliwe stało się możliwe. I dlatego wierzymy, w technologicznie zaawansowaną przyszłość. W ostatnim czasie kobiety-innowatorki coraz częściej przejmują dowodzenie – w FOREO wiemy, że od zawsze kobiety są wspaniałymi wynalazczyniami w nauce i technologii! I dlatego dzisiaj nie mówimy o FOREO, tylko jako marce, która sprawia, że Twoja skóra będzie wyglądać zdrowo i pięknie, ale też przypominamy innowatorki, które na wielu polach dzierżą moc odblokowania pełnego technologicznego potencjału”, mówi Vladimir Cuturilo, General Manager Eastern Europe w FOREO.

Kobiety zmieniają rzeczywistość

Moglibyśmy mówić w nieskończoność o przełomowych wynalazkach kobiet. Na przykład kuloodporne włókno Stephanie Kwolek, algorytm komputerowy Ady Lovelace i Wifi Hedy Lamarr. Poza stanikami, lalkami Barbie i pigułkami antykoncepcyjnymi, kobiety są odpowiedzialne za spopularyzowanie… piwa! Z kolei Maria Beasley, która zmieniła swoją ścieżkę zawodową, porzuciła krawiectwo i wpłynęła na nasze życie. Beasley wynalazł rewolucyjną, ognioodporną tratwę ratunkową, która była nie tylko kompatybilna i niezawodna, ale także uratowała życie ponad 700 osobom w 1912 r., kiedy Titanic zatonął na północnym Atlantyku.

Swati Mohan - kosmiczna naukowiec

Kobiety zaangażowane w rozwój technologiczny to oczywiście nie tylko melodia przeszłości. Warto przypomnieć sobie choćby lądowanie na Marsie i Swati Mohan - kosmiczną naukowiec. Członkowie zespołu badawczego NASA sterującego lotem na Czerwoną Planetę zgodnie przyznali, że choć ostatnie minuty lądowania były prawdziwym wyzwaniem, optymizmu dodawał im uspokajający głos jednej osoby - dr Swati Mohan. Doktor współprowadziła lądowanie i co sekundę informowała świat o postępach tego przełomowego dla ludzkości wydarzenia.

W wywiadzie dla NASA doktor Mohan wspomina, że kosmosem i nauką zainteresowała się w wieku 9 lat, za sprawą serialu “Star Trek”. Już pierwszy odcinek, zadziałał na wyobraźnię młodej dziewczynki, uświadamiając jej, że badanie wszechświata, poznawanie nowych, nieodkrytych miejsc w kosmosie i zgłębianie jego tajemnic to coś, czemu chciałaby się bezgranicznie poświęcić. Tak też zrobiła, bo obecnie dr Swati Mohan może pochwalić się tytułem magistra i doktora w prestiżowym Massachusetts Institute of Technology w dziedzinie aeronautyki i astronautyki. Doktor Mohan udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych, wystarczy tylko uwierzyć w siebie, ciężką pracą dążyć do celu i zawalczyć o swoje marzenia.

