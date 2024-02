Kobiety sztorumują Rossmanna po ten krem z promocji. Niczym botoks wygładza zmarszczki i zauważalnie napina skórę. Krem na zmarszczki w promocji Rossmanna za 24 zł

Fryzjer alert: ta fryzura dla kobiet po 60-tce odchodzi do lamusa. Wiele pań wciąż ją nosi, choć postarza nawet o 10 lat. To najgorsza fryzura dla kobiet po 60-tce

W Rossmannie pojawiła się nowa oferta promocyjna. W tym tygodniu prawdziwym hitem promocji Rossmanna wydaje się być odmładzający krem od polskiej marki MIRACULUM. Krem na noc Bakuchiol Botanique Retino to prawdziwy pogromca zmarszczek. W promocji Rossmanna krem ten dostępny jest za jedyne 23.99 zł. Sekretem jego działania jest odpowiednie stężenie składników naturalnego pochodzenia, a najsilniejszy z nich to bakuchiol. Poza tym zawarte w składzie masło SHEA dodatkowo nawilża i napina skórę. Krem z promocji Rossmanna Bakuchiol Botanique Retino to przecizmarszczkowa bomba dla Twojej skóry. Stosowany regularnie nie tylko będzie przeciwdziałać powstawaniu nowych zmarszczek, ale też wygładzi istniejące już drobne bruzdy.

Czy jest bakuchiol?

Bakuchiol uznawany jest na naturalny odpowiednik retinolu. Jego właściwości znany są od setek lat i często był on wykorzystywany w medycynie chińskiej. Bakuchiol pozyskiwany jest z nasion i liści rośliny o nazwie babchi. Pierwsze kosmetyki z nim w składzie pojawiły się na rynku w 2007 roku. Bakuchiol faktycznie ma działanie zbliżone do retinolu: wspiera odnowę komórek oraz stymuluje syntezę kolagenu. Jest łagodniejszy od retinolu i ma mniej skutków ubocznych. Bywa jednak, że nieprzyzwyczajona do bakuchiolu skóra może się delikatnie łuszczyć. Dlatego też ważne jest odpowiednie nawilżenie i natłuszczenie skóry podczas stosowania kremów z bakuchiolem.

