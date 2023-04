i Autor: Shutterstock opalanie

Kochasz słońce? To powinnaś wiedzieć i stosować w swojej pielęgnacji

Wszyscy kochamy słońce, jednak coraz więcej mówi się o jego negatywnym wpływie na naszą skórę. Promienie słoneczne mogą być powodem wielu chorób, a także w znaczący sposób przyśpieszają starzenie się skóry. Krem do twarzy z filtrem, najlepiej SPF50, to podstawa pielęgnacji nie tylko latem. Powinniśmy go aplikować codziennie bez względu na porę roku oraz nawet wtedy gdy nie wychodzimy z domu. Również ekran monitów emitują światło, które podobnie jak promienie słoneczne może poważnie uszkodzić skórę.