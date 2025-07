Kolejki w Rossmannie będą dłuższe niż po lody w Ustce? W promocji legendarny zapach 200 zł taniej! To hołd wobec kobiecości, który pachnie olejkiem różanym

Promocje w Rossmannie. Legendarne perfumy taniej o 200 zł

Piękne zapachy od tysięcy lat kojarzą się z elegancją oraz luksusem. To właśnie zmysł węchu potrafi, jak żaden inny przywoływać wspomnienia oraz pobudzać emocje. Dawniej sięgano po olejki eteryczne, które wsmarowywano w skórę. Już w starożytności sięgano po kadzidła, żywicę oraz aromatyczne zioła. Samo słowo perfumy pochodzi z języka francuskiego - par fumée , czyli „przez dym” lub od łacińskich słów „per fumum ” o tym samym znaczeniu. Dawniej zapachy aktywowano właśnie przez ogień, w formie kadzideł.

Dzisiaj perfumy to elegancki dodatek. Czasy, gdy mogli sobie na nie pozwolić jedynie najbogatsi już dawno minęły. Obecnie w wielu sklepach znajdziesz trwałe i stylowe zapachy, które nie kosztują fortuny. Również perfumy od najbardziej znanych domów mody stają się coraz bardziej przystępne cenowo. Jeżeli szukasz markowych perfum, ale nie chcesz wydawać fortuny to patrz na promocje. Często legendarne zapachy kupisz setki złotych taniej. Tak jest w przypadku najnowszej promocji Rossmanna. Tylko teraz kupisz perfumy dla kobiet PACO RABANNE Olympea w cenie 199,99 zł. To aż o 200 zł taniej niż wynosi ich cena regularna.

PACO RABANNE Olympea to bardzo elegancki i kobiecy zapach. Bazuje on na zmysłowych i romantycznych aromatach i stanowi hołd wobec kobiecej siły. Zapach do sprzedaży trafił w 2015 roku, a jego twórcy inspirowali się gorącymi piaskiem podczas letnich spacerów. Akordy zieleni sprawiają, że jest to bardzo wakacyjny zapach, który kojarzy się z Morzem Śródziemnym i greckimi wakacjami. Już nuty głowy obiecują, że będzie to zapach elegancki. Znajdziemy w nich wspomniane akordy zieleni oraz różowy pieprz i szałwię muszkatołową. Serca zapachu stanowi romantyczny jaśmin, kwiat pomarańczy oraz olejek różanych. Baza PACO RABANNE Olympea to wanilia oraz piżmo. Takie połączenie sprawia, że jest to bardzo romantyczny i kobiecy zapach, który jednak podkreśla siłę oraz niezłomność. Tego lata możesz pachnieć niczym grecka bogini.

i Autor: materiały prasowe Rossmann perfumy