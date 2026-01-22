Kolejna premiera w Sephorze, obok której nie da się przejść obojętnie. Opakowania i składy niczym muzeum sztuki nowoczesnej w Twojej łazience

Co wyróżnia Glowery?

Glowery komunikuje się jako pielęgnacja „barrier-first” (najpierw bariera hydrolipidowa), dopasowana do tego, jak skóra zachowuje się w ciągu dnia i w nocy. Marka podkreśla, że formuły mają działać „z Tobą” – także wtedy, gdy śpisz za krótko, stres robi swoje, a cera raz jest świetlista, a raz kapryśna.

Co kupisz? Przegląd nowości Glowery w Sephorze.

Linia A.M. GLOW – poranna „dawka blasku”

A.M. GLOW Daily Dew

Daily Dew to lekkie serum, które łagodzi zaczerwienienia, wygładza strukturę skóry i wzmacnia barierę ochronną skóry, dzięki czemu staje się ona widocznie bardziej jednolita i promienna. Wzbogacony niacynamidem i wąkrotą azjatycką, pomaga skórze odzyskać równowagę nawet w okresach stresu. Technologia pro-kolagenowa stymuluje naturalną regenerację, zapewniając skórze ukojoną, świeżą i promienną cerę.

No Walk of Shame - Krem SOS nawilżający i rozświetlający

No Walk of Shame to krem nawilżający SOS, który rewitalizuje, łagodzi i intensywnie nawilża zmęczoną lub niewyspaną skórę. Wzbogacony o Ceramide Prism Technology™, wzmacnia barierę ochronną skóry, przywraca jej naturalny blask i komfort nawet po krótkiej nocy.

P.M. GLOW Midnight Glow - Regenerujący olejek na noc

Midnight Glow to regenerujący olejek na noc, który odżywia, regeneruje i wzmacnia barierę skórną podczas snu. Formuła z fitoskwalanem i ceramidami działa synergicznie z dobowym rytmem skóry, stymulując odnowę komórek i przywracając głębokie nawilżenie. Wzbogacony o biomimetyczną technologię pro-kolagenu, pomaga skórze w naturalnej regeneracji, dzięki czemu po przebudzeniu cera staje się gładka, jędrna i promienna.