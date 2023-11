Kolosalne obniżki w ostatnich dniach promocji CCC. Torebka, którą nosiłaś w młodości za jedyne 78 zł. Żal nie kupić

Ogromna wyprzedaż w CCC. Minus 40 proc. na wszystkie torebki

Sieć CCC przygotowała dla swoich klientów prawdziwą promocyjną gratkę. Takie obniżki cen lubimy. Jeszcze tylko do czwartku 16 listopada możesz skorzystać z gigantycznej promocji na torebki. Wszystkie modele torebek, których regularna cena wynosi ponad 119 zł teraz kupisz z rabatem 40 proc. Wystarczy, że podczas zamówienia skorzystasz z kodu rabatowego "BAGS40". W ten sposób za jedyne 77,99 zł możesz kupić torebkę Jenny Fairy w retro wydaniu. To model mocno nawiązujący do mody lat 90-tych i kultowych torebek tamtych czasów. Torebka Jenny Fairy z promocji CCC to trapezowaty model w niewielkim rozmiarze. Retro wykończenia dodaje jej efektowna klamra na środku oraz pasek zdobiony kaletniczymi oczkami. Torebka Jenny Fairy nawiązuje do najmodniejszego w tym sezonie trendu, czyli powrotu lat 90-tych. Ten model idealnie zgra się z spodniami typu dzwony oraz szeroką, oversize-ową bluzą. Jeżeli szukasz niedrogiej torebki, która porwie Cię w nostalgiczną podróż do czasów młodości, to model z promocji CCC jest stworzony dla Ciebie.

i Autor: Materiały prasowe Promocje CCC

