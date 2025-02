i Autor: www.pixabay.com Zdjęcie stanowi ilustrację do materiału

Strefa zdrowai

Konferencja “O chorowaniu po ludzku” to przestrzeń wsparcia, wiedzy i inspiracji dla osób chorujących przewlekle, ich bliskich oraz specjalistów

“O chorowaniu po ludzku” jest już 3 edycją konferencji Ludzie i medycyna. Tegoroczna odbędzie się 8 lutego. Jest przeznaczona dla osób zmagających się z chorobami przewlekłymi, a także osób im bliskich. Udział w wydarzeniu to również doskonała okazja do poznania innego punktu widzenia z perspektywy wykwalifikowanych lekarzy czy specjalistów, którzy wezmą udział w konferencji w roli prelegentów. Do wzięcia udziału zapraszamy również specjalistów z zakresu nauk o zdrowiu oraz studentów kierunków medycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup wsparcia dla pacjentów