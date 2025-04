Kosmetyczka kapsułowa nie może obejść się bez ochrony przeciwsłonecznej. Tego skóra potrzebuje przez cały rok

Krem z ochroną przeciwsłoneczną

Krem do twarzy z wysokim filtrem SPF to największy basic do ochrony przeciwsłonecznej. Dla najlepszego zabezpieczenia warto sięgać po ten z wysokim oznaczeniem, np. nawilżający krem na dzień SPF50 Mixa. Można go aplikować solo lub pod makijażhttps://www.se.pl/styl-zycia/moda/oczyszczanie-i-demakijaz-najwazniejszy-krok-w-pielegnacji-aa-QtjJ-jHpu-89xU.html. Jego ultralekka formuła zawiera nie tylko filtry, które chronią przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych UVA i UVB, zwiększający ochronę przed fotostarzeniem skóry, stresem oksydacyjnym, przesuszeniom i powstawaniem przebarwień. W składzie kremu jest również kwas hialuronowy, a więc składnik znany ze swoich właściwości nawilżających, zdolności do utrzymania w skórze prawidłowego poziomu nawilżenia, poprawy jej jędrności i elastyczności, a także zdolności do przyśpieszenia procesów regeneracji.

i Autor: materiały prasowe Mixa

Ochrona przeciwsłoneczna z pigmentem

Fotoprotekcję można sobie zapewnić sięgając po różne kosmetyki. Nie tylko typowe kremy. Jednym z nich może być fluid, który poza ochroną przeciwsłoneczną pozwala jeszcze ujednolicić koloryt skóry, dzięki pigmentom mineralnym. Przykładem jest rozświetlający fluid Garnier Vitamin C SPF50+. Delikatnie koloryzująca formuła łączy się z różnymi odcieniami skóry, zapewniając natychmiastowy blask i wyrównany koloryt. Kosmetyk posiada wysoki stopień ochrony przeciwsłonecznej (zarówno przed promieniowaniem UVB, jak i krótkimi oraz długimi falami UVA). Zawarta w preparacie moc witaminy C* pomaga redukować przebarwienia, ale jest też silnym antyoksydantem, który zapobiega oznakom fotostarzenia.

i Autor: materiały prasowe Garnier

Fluid jest dostępny także w wersji niewidocznej, bez kolorowego pigmentu. Doskonale sprawdzi się w dni wolne od makijażu. Jego konsystencja nie jest tłusta, klejąca ani komedogenna, nie bieli, więc może stać się również kosmetykiem aplikowanym pod make-up.

Ochrona przeciwsłoneczna aplikowana na makijaż

Formuły z ochroną przeciwsłoneczną nie dają ochrony przez cały dzień. Nie oznacza to jednak, że dla wzmocnienia ich działania trzeba co kilka godzin wykonywać poranny rytuał od nowa, nawet jeżeli w grę wchodzi makijaż. Wtedy najlepszym rozwiązaniem może być mgiełka SPF50+, która pozwala na bezdotykową aplikację niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Przykładem takiego kosmetyku jest Garnier Vitamin C rozświetlająca mgiełka UV. Niewidoczna mgiełka UV na makijaż z SPF50+ i witaminą C** pozwala na wysoką ochronę. Dodatkowo formuła jest wzbogacona kompleksem antyoksydantów: witaminą C* i witaminą E. Kosmetyk zapobiega przebarwieniom*** i rozświetla skórę.