Kosmetyczne inspiracje na prezent z okazji Dnia Matki – podaruj chwile relaksu i pielęgnacji

Wybierając kosmetyki na prezent dla mamy, warto kierować się jej preferencjami i potrzebami. Zastanów się, jakie produkty najczęściej używa, jakie zapachy lubi i jakie problemy skórne ją dotyczą. Jeśli Twoja mama lubi relaksujące kąpiele, idealnym prezentem będzie zestaw aromatycznych olejków do kąpieli, soli morskich lub luksusowych płynów do kąpieli.

Możesz również podarować jej zestaw do pielęgnacji ciała, zawierający odżywczy balsam, peeling i krem do rąk. Taki prezent nie tylko zadba o jej skórę, ale również zapewni chwilę relaksu i odprężenia po ciężkim dniu.

Jeśli Twoja mama dba o swoją cerę, doskonałym wyborem będzie zestaw kosmetyków do pielęgnacji twarzy, dopasowany do jej wieku i rodzaju skóry. Możesz postawić na luksusowy krem przeciwzmarszczkowy, serum nawilżające lub maseczkę odżywczą.

Jeśli Twoja mama lubi makijaż, możesz podarować jej paletę cieni do powiek w jej ulubionych kolorach, zestaw pędzli do makijażu lub elegancką pomadkę. Pamiętaj, że prezent powinien być dopasowany do jej stylu i gustu. Niezależnie od tego, co wybierzesz, najważniejsze jest, aby prezent był podarowany z serca i wyrażał Twoją miłość i wdzięczność. Dzień Matki to idealna okazja, aby pokazać mamie, jak bardzo jest dla Ciebie ważna i jak bardzo ją kochasz.

Prezentownik na Dzień Matki

Lancôme C.R.x. TRIPLE SERUM RETINOL

Serum łączy jedne z najskuteczniejszych składników aktywnych w potrójnej dawce, zapewniając zupełnie nowy wymiar skuteczności. Po raz pierwszy w formule Rénergie C.R.x. Triple Serum Retinol znalazły się czysty retinol, czysta witamina C oraz kojący X-Peptide. Serum jest tak efektywne i tak doskonale łagodzi podrażnienia, że 96% badanych kobiet przynało, że doświadczyło najlepszej kondycji swojej skóry.

L'Oréal Paris Lumi Le Liquid Blush – róż, który ożywia cerę

Kremowa formuła różu to game-changer dla fanek świeżego, świetlistego wyglądu. Innowacyjna formuła zapewnia precyzyjną aplikację oraz możliwość budowania koloru oraz efekt od „no-makeup” do wyrazistego glow. Ten wielofunkcyjny róż sprawdzi się także jako cień do powiek czy tint na usta. Sposobów aplikacji jest wiele, w zależności od docelowego efketu, można nakłądać go:

Palcami – naturalny efekt skóry muśniętej rumieńcem

Gąbeczką – delikatny, stopiony glow

Pędzlem – mocniejszy akcent, np. na wieczór

YSL BEAUTY LIBRE L’Eau Nue

Przełomowa, pierwsza kompozycja marki bez alkoholu etylowego, która łączy intensywność zapachu z pielęgnującą formułą dla skóry i włosów – teraz w innowacyjnej formule„olej-w-wodzie”.

Kiehl’s Zestaw Skin Smoothing Solutions

Wzmocnij blask skóry i wygładź jej teksturę zarówno w dzień, jak i w nocy dzięki tej kolekcji silnie działających kosmetyków. Połącz skuteczność naszych formuł, aby zredukować drobne linie, zmarszczki i ujędrnić twarz oraz użyj naszego najlepiej sprzedającego się kremu Ultra Facial Cream, aby nawilżyć skórę.

Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate: 50ml

Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose Serum: 30ml

Ultra Facial Cream: 28ml

MAYBELLINE NY SUPER STAY TEDDY TINT

Lekka, wegańska formuła utrzymuje się do 12 godzin* na ustach, pozostawiając piękne, matowe wykończenie – od delikatnego efektu blur po intensywny kolor. Odkryj 5 subtelnych odcieni o bogatej pigmentacji, które możesz stopniować i dowolnie łączyć. Stwórz look o jakim marzysz od ombre aż do pełnego krycia. Gotowa do noszenia tej pluszowej formuły przez cały dzień?

NYX PM BUTTERMELT BLOOSH

Róż w pudrze NYX Professional Makeup Buttermelt Blush ślizga się po skórze jak roztopione masło po świeżej kromce chleba – zawiera bowiem aż 3 rodzaje maseł roślinnych. Wystarczy kilka muśnięć pędzla i już będziesz gotowa, by podbić świat. Twoje policzki zyskają zdrowy kolor, a ich promienny wygląd utrzyma się przez cały dzień.

Intensywnie pigmentowany róż o 12-godzinnej trwałości, dostępny w wielu odcieniach i rodzajach wykończenia.

NARS Afterglow Tempting Palette - Paleta cieni do powiek

Ubierz swoje oczy w delikatność dzięki odcieniom orchidei, różu i brązu o wykończeniu gładkim matowym, świetlistym opalizującym i błyszczącym brokacie. Czyste pigmenty zapewniają bogaty, intensywny kolor po jednej aplikacji, a aksamitnie miękka konsystencja nakłada się bez wysiłku, zapewniając długotrwały i równomierny efekt.

Drunk Elephant Therabu Buttered Reparative Hand Cream

Odżywczy krem do rąk, który zapewnia 24-godzinne nawilżenie, zmiękcza i regeneruje suche dłonie, jednocześnie zmniejszając widoczne oznaki starzenia.