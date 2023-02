Kosmetyczne trendy na wiosnę 2023. Jakie składniki i formuły będą w trendach?

Modna kurtka na wiosnę z Pepco sprawi, że szczęka Ci opadnie. Klasyczny model za 70 zł. To będzie hit tego sezonu, w którym będzie chodzić każda kobieta

MASKA W PŁACHCIE AFTERSUN

Błyskawicznie kojąca, chłodząca maska w płachcie zawiera skoncentrowane serum nasycone ogórkiem, rumiankiem i aloesem, aby nawilżyć i uspokoić skórę . Znajdują się w niej także ceramidy i humektanty , które zapewniają optymalny stan cery, przywracając jej równowagę i odpowiednie nawodnienie . Maska daje efekt orzeźwiającego nawilżenia oraz zapewnia uspokajająco - kojącą pielęgnację po ekspozycji na słońce . Maska w płachcie z mikrofibry jest biodegradowalna.

i Autor: Materiały prasowe PIXI

KOREKTOR W KREDCE CC

Skoncentrowany korektor w kredce, dostępny w 2 rozświetlających odcieniach, jest następcą naszego kultowego ulubieńca Correction Concentrate − znanego jako korektor Pixi „ 8 hr Sleeps ” w słoiczku . Bogato skoncentrowana oraz pobudzająca formuła doskonale odżywia skórę ze względu na zawartość wosków roślinnych, które mają działanie wygładzające . Produkt błyskawicznie neutralizuje cienie wokół oczu rozjaśniając i ożywiając cerę . Tę łatwą w użyciu formułę, można nakładać zarówno jako pojedynczą warstwę lub warstwowo dla uzyskania efektu odświeżenia i gładkiego wykończenia . Aksamitna tekstura kredki zapewnia łatwą i precyzyjną aplikację . Bright Undereye – Soft Peach to odcień do karnacji jasnych, natomiast Bye Undereye Revitalising Apricot to propozycja dla ciemniejszych odcieni skóry

i Autor: Materiały prasowe PIXI

PLASTERKI CLARITY

Oczyszczają skórę z wyprysków, ponieważ zawierają kwas salicylowy, który minimalizuje niedoskonałości . Działają wielopłaszczyznowo, zawierają : wąkrotkę azjatycką (Centella Asiatica ) i zieloną herbatę, które działają łagodząco, oczyszczająco i rozjaśniająco na skórę . Plasterki przynoszą bezpośrednią ulgę w przypadku wyprysków − działają szybko i skutecznie, pozostawiając skórę czystą i ukojoną

i Autor: Materiały prasowe PIXI

PŁATKI POD OCZY NUTRIFEYE PATCHES

Błyskawicznie odżywiające i łagodzące hydrożelowe płatki zostały stworzone, aby nawilżyć delikatną skórę pod oczami, zapewnić jej ukojenie i regenerację . Produkt nasycony jest składnikami kwiatowymi i botanicznymi : różą, aloesem i rumiankiem, które gwarantują kojące nawilżenie . Płatki nasycone specjalnym serum zmiękczają, tonizują i łagodzą skórę . Ten hydrożelowy produkt działa przeciwobrzękowo, odstresowuje i daje natychmiastowy efekt chłodzący

i Autor: Materiały prasowe PIXI