Kosmetyczny niezbędnik na lato

by móc w pełni przygotować się na najcieplejszą porę roku, wcale nie potrzebujemy wielu produktów. Najważniejsze, aby skupić się przede wszystkim na głębokim odżywieniu, dokładnym oczyszczaniu i oczywiście na tym, co najważniejsze w lato: wysokiej, lekkiej i niezawodnej ochronie przeciwsłonecznej.

A dla tych, którzy nie umieją zrezygnować z pięknej opalenizny, mamy bezpieczny sposób, aby mogli się nią cieszyć bez długich godzin na ostrym słońcu i poparzeń słonecznych!

KROK 1: OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA

To absolutny niezbędnik. Jeśli przez cały sezon zużywasz tylko jedno opakowanie produktu ochronnego, robisz… źle. Na samą twarz podczas jednorazowej aplikacji powinnaś nałożyć około pół łyżeczki produktu. Lato w mieście (i każda inna pora roku) nie zwalniają z obowiązku stosowania kremu z filtrem. Wystarczy znaleźć taki produkt, który będzie miał przyjemną w „noszeniu” konsystencję.

IWOSTiN Solecrin Ultra Lekki Niewidoczny Fluid SPF 50+ 43,99 zł/40 ml

Unikalna formuła fluidu z filtrem skutecznie chroni i pielęgnuje wrażliwą skórę. Fotostabilne filtry UVA/UVB – zapewniają bardzo wysoką i natychmiastową ochronę przeciwsłoneczną. Zawiera kwas hialuronowy, który zapewnia intensywne nawilżenie nawet najwrażliwszej skóry, a także witaminę E, działającą antyoksydacyjnie, opóźniając procesy fotostarzenia skóry. Produkt nie wywołuje podrażnień i jest bezzapachowy.

KROK 2: DOKŁADNE OCZYSZCZANIE:

Latem ta czynność jest wyjątkowo ważna. I nie chodzi tylko o zmycie makijażu. Na naszej twarzy osiada też kurz, piasek, sól. Po aplikacji kremu z filtrem dokładne umycie skóry jest kluczowe – po powrocie ze słońca może w końcu… odetchnąć. Oczyszczenie pozwoli jej złapać oddech!

ZO® Skin Health Balancing Cleansing Emulsion 270 zł/200 ml

Do demakijażu i oczyszczania twarzy wystarczy jeden delikatny, ale skuteczny produkt. Balansująca emulsja oczyszczająca posiada innowacyjną konsystencję żelu, zmieniającego się w mleczko. W kontakcie z suchą skórą kremowa żelowa formuła rozpływa się, rozpuszczając makijaż i zanieczyszczenia bez uszkadzania bariery ochronnej skóry. Po zwilżeniu wodą żel zmienia się w płynne, łatwe do spłukania mleczko. By uniknąć wszelkich podrażnień, wykorzystuje niepieniącą się technologię oczyszczania. Jest na tyle delikatna, że będzie idealnym wyborem dla skóry bardzo wrażliwej, skłonnej do atopii i po zabiegach medycyny estetycznej.

Nuxe Sun Pielęgnacyjny żel pod prysznic po opalaniu 49 zł/200 ml

Do oczyszczania ciała i włosów z soli, chloru, wysokich filtrów oraz piasku nie wystarczy prosty żel pod prysznic. Wybierz Nuxe Sun Pielęgnacyjny żel pod prysznic po opalaniu, zawierający formułę bez mydła oraz środków powierzchniowo czynnych na bazie siarczanów, która delikatnie oczyszcza. Aby odświeżać skórę po dniu spędzonym na słońcu, kremowa formuła preparatu, zawierająca unikalne ekstrakty kwiatowe (Hiacynt Wodny i Kwiat Kau Pe), łagodzi ją.

KROK 3: GŁĘBOKIE ODŻYWIENIE

Klimatyzacja potrafi przynieść ulgę w upalne dni, ale jednocześnie wysuszyć naszą skórę. A gdyby tak aplikować krem z funkcją chłodzenia? To idealny sposób na pielęgnację i orzeźwienie. Solidna dawka składników odżywczych należy się także włosom. Pod wpływem warunków zewnętrznych (słońce, sól morska, chlor) wystawiają je na nie lada próbę.

PERFECTA HYALURON ICE Super-Hydrator Żel do twarzy na dzień 31,99 zł/50 ml

Natychmiastowe, lodowe odświeżenie i ukojenie dla skóry potrzebującej głębokiego nawodnienia. Zawiera 3 rodzaje kwasu hialuronowego, który działa na wielu poziomach jednocześnie: zapewnia silne uderzenie nawilżenia w głębszych warstwach naskórka, a na powierzchni tworzy naturalną barierę ochronną, przynosząc natychmiastowe uczucie ukojenia i odświeżenia. Zawarte w składzie elektrolity, czyli magnez, miedź, cynk, to minerały wzmacniające kondycję skóry i przyspieszające jej regenerację.

BARWA Honey Hair Miodowa odżywka wzmacniająco-regenerująca 24,99 zł/200 ml

Opiera się na drogocennych skarbach natury – miodzie, mleczku pszczelim oraz propolisie, które spektakularnie poprawiają stan włosów, dzięki czemu stają się one doskonale odżywione, wzmocnione i zabezpieczone. Zawiera masło shea, które odżywia, odbudowuje i chroni włosy przed uszkodzeniami oraz regenerujący olej lniany, który także zapobiega łamaniu się końcówek włosów.

YOSKINE FOREST SPA Vege-balsam do ciała ultra-regenerujący 29,99 zł/400 ml

Wegański, silnie regenerujący balsam do ciała bazujący na Shinrin-yoku – japońskiej terapii lasem. Idealny do rewitalizacji wysuszonej skóry. Zawiera aromatyczny olejek z trawy cytrynowej o właściwościach odświeżających, a także oleje z bawełny i słodkich migdałów oraz masło Cupuaçu, które pielęgnują skórę, intensywnie ją odżywiając i nawilżając. Balsam szybko się wchłania. Pobudza zmysły orzeźwiającym zapachem trawy cytrynowej.

PIĘKNA OPALENIZNA BEZPIECZNA DLA SKÓRY

Na plaży nie chcemy wypaść… blado. Ale opalanie jest passé. Jedyny zdrowy sposób na słoneczny brąz? Produkty samoopalające. Innej opcji nie ma, bo nawet jeśli opalasz się na brąz, to ten kolor jest zawsze oznaką samoobrony skóry.

DAX SUN BORA BORA Skoncentrowane krople samoopalające 17,99 zł/15 ml

Zawiera 3 składniki brązujące w 100% naturalne, które uzupełniają swoje działanie: karmel, DHA oraz erytruloza – rozwijam najpiękniejszy odcień opalenizny dłużej. Pozostawia piękny, naturalny odcień opalenizny bez smug i plam i równomiernie się rozprowadza. Ponadto wielowymiarowo nawilża skórę – wiążę wodę w głębszych warstwach naskórka, jednocześnie otula skórę powłoką, która chroni przed ucieczką wody z jej wnętrza. Aktywnie zwalcza wolne rodniki, spowalniając proces starzenia się skóry.

