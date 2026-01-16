Krem przeciw przebarwieniom czy przeciwstarzeniowy? Nie musisz wybierać!

Przebarwienia stanowią dziś drugą najczęściej wskazywaną obawę kobiet, tuż po utracie jędrności(1). Marka NUXE odpowiada na te kluczowe potrzeby w jednym kroku, prezentując nowość w gamie Nuxuriance ULTRA – Przeciwstarzeniowy krem na przebarwienia SPF30. Opracowany jako kompleksowe, eksperckie rozwiązanie, krem łączy skuteczne działanie redukujące przebarwienia z zaawansowaną pielęgnacją przeciwstarzeniową. Formuła oparta jest na technologii ALFA [3R](2), 5% niacynamidu oraz filtrze przeciwsłonecznym SPF30, aby skutecznie przeciwdziałać widocznym oznakom starzenia się skóry. Ten niezbędny element codziennej pielęgnacji to połączenie wysokiej skuteczności, zaawansowanego działania oraz wyjątkowej przyjemności stosowania - dla skóry, która wybiera doskonałość.

ESENCJA SKUTECZNOŚCI

Obietnica marki NUXE wobec kobiet to skuteczne, wyjątkowo sensoryczne i – przede wszystkim – idealnie dopasowane rozwiązania odpowiadające na ich indywidualne potrzeby. Jest to dziś szczególnie istotne, ponieważ połowa kobiet w Europie wybiera obecnie jeden kluczowy produkt do codziennej pielęgnacji(1)… A gdyby jedno rozwiązanie mogło rozwiązać złożoną potrzebę walki z przebarwieniami oraz widocznymi oznakami starzenia się skóry?

W 2025 roku marka NUXE na nowo zdefiniowała pielęgnację, prezentując Nuxuriance ULTRA The Exceptional Cream - jeden wielofunkcyjny krem przeznaczony do stosowania zarówno na dzień, jak i na noc.

W 2026 roku NUXE ponownie wzbogaca swoją linię o wszechstronny, nowej generacji produkt, który zapewnia podwójne działanie przeciw przebarwieniom i oznakom starzenia, doskonale wpisując się w codzienną rutynę pielęgnacyjną: Nuxuriance ULTRA Przeciwstarzeniowy krem na przebarwienia SPF30.

ZAPOBIEGA

Starzenie się skóry jest postępującym i powszechnym procesem biologicznym, który rozpoczyna się na długo przed pojawieniem się pierwszych widocznych oznak starzenia. Zarówno czynniki wewnętrzne, jak i środowiskowe przyspieszają ten proces, prowadząc do powstawania drobnych linii oraz przebarwień.

Dlatego wczesne działanie ma kluczowe znaczenie dla zachowania młodego wyglądu skóry i zapobiegania tym zmianom. Opierając się na swoim potwierdzonym doświadczeniu, marka NUXE oferuje holistyczne podejście do pielęgnacji, oparte na technologii ALFA [3R] oraz niacynamidzie. Produkt nawilża skórę i chroni ją przed czynnikami zewnętrznymi, spowalniając tym samym pojawianie się widocznych oznak starzenia.

KORYGUJE

Przywracając skórze to, co z czasem traci, formuła oddziałuje na kilka widocznych i często utrwalonych problemów, skutecznie korygując wszystkie rodzaje przebarwień - posłoneczne, związane z wiekiem oraz pozapalne - a jednocześnie redukując kluczowe oznaki starzenia się skóry: utratę jędrności, opadanie, brak blasku oraz zmarszczki.

CHRONI

Dzięki ochronie SPF30 formuła łączy cztery filtry UV, zapewniając szerokopasmową ochronę przeciwsłoneczną przed promieniowaniem UVA, UVB oraz światłem niebieskim. Chroni skórę przed przedwczesnym starzeniem się oraz spowalnia powstawanie przebarwień - co stanowi kluczowy element pielęgnacji, biorąc pod uwagę, że aż 80% widocznych oznak starzenia jest związanych z ekspozycją na promieniowanie UV(2).

WYSOCE EFEKTYWNA FORMUŁA

Sekret: silne połączenie eksperckich składników aktywnych w jedwabistej, przyjemnej w użyciu formule, które sprawia, że cera każdego ranka wygląda wyraźnie piękniej.

Nuxuriance ULTRA Przeciwstarzeniowy krem na przebarwienia SPF30

Skoncentrowana w naturalnym kwasie hialuronowym oraz ekstraktach z lucerny (alfalfa) i liliowca (hemerocallis) pozyskanych metodą oleo-eko ekstrakcji, technologia ta: [R]ewitalizuje, [R]egeneruje i [R]edukuje zmarszczki. Opracowana przez NUXE, stymuluje regenerację komórkową i wspomaga naturalną produkcję kolagenu.

5% NIACYNAMID

Uznany składnik dermatologiczny o działaniu przeciwprzebarwieniowym i przeciwstarzeniowym, niacynamid pomaga hamować transfer melaniny, stymulować naturalną produkcję kolagenu oraz wzmacniać funkcję bariery ochronnej skóry. W tej optymalnej koncentracji działa na istniejące przebarwienia, wyrównuje koloryt skóry oraz poprawia jej blask i strukturę.

FILTR PRZECIWSŁONECZNY SPF30 O SZEROKIM SPEKTRUM DZIAŁANIA

Ochrona przeciwsłoneczna ogranicza stymulację melanocytów. Niezbędna do zapobiegania powstawaniu nowych przebarwień i ograniczania oznak starzenia, chroni skórę przed słońcem - główną przyczyną przedwczesnego starzenia. Połączenie czterech filtrów zapewnia kompleksową ochronę przed promieniowaniem UVB, UVA krótkofalowym i długofalowym oraz światłem niebieskim.

CODZIENNA PRZYJEMNOŚĆ

Stworzony, by bezproblemowo wpasować się w każdy rytuał pielęgnacyjny, ten wszechstronny produkt o lekkiej, płynnej konsystencji natychmiast wnika w skórę, zapewniając szybkie wchłanianie, nie pozostawiając białego filmu czy tłustej warstwy. Daje natychmiastowy komfort i zabiera w wyjątkową podróż sensoryczną, łącząc zapach białych kwiatów z delikatnym owocowym akcentem na bazie łagodnego, otulającego drewna i piżma.

i Autor: Nuxe/ Materiały prasowe

WYJĄTKOWY, GLOBALNY RYTUAŁ PRZECIWSTARZENIOWY

Sercem tych formuł jest niacynamid (witamina B3) - niezbędny składnik aktywny, który działa całodobowo, wyrównując koloryt skóry, redukując przebarwienia oraz poprawiając blask i strukturę cery, oferując podwójne działanie przeciw przebarwieniom i oznakom starzenia.

NUXE rekomenduje minimalistyczny, 3-etapowy rytuał pielęgnacyjny:

1.Super Serum [10]

Moc 10 serum w jednej formule(1). Ten uniwersalny, przeciwstarzeniowy produkt opiera się na formule bogatej w naturalny kwas hialuronowy, niacynamid, tysiące mikrosfer frakcjonowanych olejków roślinnych oraz opatentowany kompleks roślinny. Stworzony w 95% ze składników pochodzenia naturalnego, oferuje skuteczną korekcję 360°, przeciwdziałając zmarszczkom, poprawiając jędrność skóry oraz redukując przebarwienia.

2. Nuxuriance ULTRA Przeciwstarzeniowy krem na przebarwienia SPF30

Podwójnie skuteczny, ten produkt przeciw przebarwieniom i przeciwstarzeniowy zapewnia działanie przez cały dzień, oferując korekcję i ochronę dzięki 5% niacynamidowi, ekskluzywnej technologii ALFA [3R] oraz filtrowi przeciwsłonecznemu SPF30 o szerokim spektrum działania.

3. Nuxuriance ULTRA The Exceptional Cream dzień i noc

Wszechstronny produkt do wieczornego rytuału oraz na dni bez ekspozycji na UV. Jego formuła działa całą dobę, wykorzystując ekskluzywną technologię ALFA [3R] oraz niacynamid, aby przywrócić blask skóry i wyrównać koloryt.

SKONCENTROWANA RUTYNA PRZECIW PRZEBARWIENIOM I OZNAKOM STARZENIA

„Aby skutecznie korygować przebarwienia i oznaki starzenia, niezbędne jest włączenie do porannej i wieczornej pielęgnacji wysoko ukierunkowanych, komplementarnych produktów. Centralnym elementem tego rytuału jest Super Serum [10] o 10 udowodnionych działaniach, zapewniające zaawansowaną korekcję odpowiednią dla wszystkich grup wiekowych, typów skóry i karnacji.

Bogate w składniki aktywne, w tym 2% niacynamid, jego potężna, naturalna formuła doskonale uzupełnia codzienną pielęgnację: stosuj serum razem z nowym Przeciwstarzeniowym kremem na przebarwienia SPF30 rano, a wieczorem z The Exceptional Cream na dzień i noc.

Jest to prawdziwy must-have na dzień i noc – Super Serum [10] stymuluje mechanizmy młodości skóry, sprawiając, że skóra zachowuje się, jakby była o 10 lat młodsza.

Stosowane razem produkty zapewniają maksymalną skuteczność w redukcji przebarwień i oznak starzenia, jednocześnie chroniąc skórę, korygując widoczne oznaki starzenia i zapobiegając ich ponownemu pojawieniu się. Efektem jest młodszy wygląd skóry, bardziej jednolity koloryt i promienny blask.”

Chloé Dos Santos, Manager, Scientific Communication and Training Department

„Wydobądź połowę pipety serum i rozprowadź produkt na palcach. Dla optymalnego wchłaniania i natychmiastowego efektu wygładzenia, nałóż serum na twarz i szyję, przykładając dłonie płasko, aby wywrzeć delikatny nacisk. Następnie łagodnie rozprowadź serum po policzkach i czole, zawsze wykonując ruchy od środka twarzy na zewnątrz. Ta ekspercka technika jest idealnym uzupełnieniem porannego i wieczornego rytuału pielęgnacyjnego.”

„Uzupełnij swój rytuał, nabierając obfitą ilość kremu i delikatnie rozgrzewając go w dłoniach. Rozpocznij aplikację kremu na twarz, przykładając płasko dłonie po obu stronach nosa. Wykonując ruchy ku górze, rozprowadź produkt w kierunku linii włosów, stosując lekki nacisk dla naturalnego efektu liftingu. Na koniec delikatnie poklep opuszkami palców całą twarz, aby przywrócić skórze promienny, zdrowy wygląd.”

Alison Tahraoui – kosmetolog, Manager, NUXE SPA International Training