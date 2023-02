Kultowa brytyjska marka otwiera pierwszy sklep w Polsce. Kiedy otwarcie i jakie będą ceny?

Cudowna moc witaminy C. Dlaczego to najbardziej pożądany składnik w pielęgnacji?

Już teraz zrobisz zakupy w pierwszym stacjonarnym sklepie LUSH w Polsce. Znajduje się ona pierwszym piętrze w warszawskich Złotych Tarasach. Brytyjska firma LUSH jest zaangażowanym społecznie producentem i sprzedawcą świeżych, ręcznie robionych kosmetyków z ponad 900 sklepami i dodatkowymi sklepami e-commerce w 51 krajach. Firma została założona w 1995 roku i jest znana na całym świecie przede wszystkim jako twórca bomby kąpielowej. Aktualnie w swojej ofercie LUSH posiada ponad 300 produktów do zrównoważonej i świeżej pielęgnacji skóry oraz włosów. Cały asortyment jest produkowany etycznie, 60% produktów jest sprzedawanych bez opakowań, 100% z nich jest wegetariańskich, a 92% wegańskich.

W stacjonarnej ofercie znajdziesz także najnowszą kolekcję marki.

Kolekcja kosmetyków "LUSH x ONE PIECE" powstała, aby uczcić radość z kąpieli oraz 25-lecie rozpoznawalnego na całym świecie japońskiego anime. Jej premiera jest jednym z pierwszych kroków LUSH do kreowania nowych doświadczeń dla swoich klientów i fanów poprzez współprace licencyjne ze znanymi na całym świecie markami.

Inspiracją dla powstania kolekcji były słynne słowa Monkey D. Luffy, głównego bohatera ONE PIECE, który marzy by zostać piratem: Czuję przygodę!!! W ramach tej wyjątkowej współpracy powstało 6 produktów: cztery bomby do kąpieli inspirowane Devil Fruit, mistycznymi owocami, które w anime dawały tajemniczą moc po jednym kęsie, bąbelkowa kostka w kształcie słomkowego kapelusza Monkey D. Luffy’ego oraz Knot Wrap z charakterystyczną dla anime piracką flagą.

Wraz z premierą nowych produktów LUSH zaprasza swoich fanów do wspólnej żeglugi do świata ONE PIECE. Jesteś gotowy, aby zostać "Królem Piratów"? Czy czujesz zapach przygody?

Gum-Gum Fruit

Bomba do kąpieli (37,90 zł)

Diabelski owoc, Gum-Gum Fruit został zjedzony przez Luffy’ego i sprawił, że jego ciało stało się elastyczne niczym guma. Bomba do kąpieli Gum-Gum Fruit przeniesie Cię prosto do tego niesamowitego świata ONE PIECE. W miarę musowania i wirowania, bomba stopniowo zmieni kolor wody w wannie. To dlatego, że z wnętrza bomby uwolniać się będzie moc Haki, czarna aura Luffy’ego, dając Tobie chwilę relaksu i możliwość rozciągnięcia całego ciała.

W miarę jak bomba do kąpieli musuje i wiruje, woda stopniowo się zmienia; czarny kolor, który reprezentuje "moc Haki", czarną aurę Luffy'ego, uwalnia się do kąpieli, dając Ci czas na relaks, rozciągnięcie rąk i nóg i doświadczenie mocy Haki jak Luffy.

Rozpocznij przygodę z ONE PIECE dzięki orzeźwiającemu zapachowi czarnej porzeczki, morelowym nutom uspokajającego olejku Davana i świeżemu olejkowi ze słodkiej pomarańczy.

Flame-Flame Fruit

Bomba do kąpieli (37,90 zł)

Flame-Flame to Diabelski Owoc, który kontroluje ogień. Zjadł go Ace, który złożył Luffy’emu przysięgę braterstwa. Po wrzuceniu do wody, Flame-Flame Fruit tworzy gorącą kąpiel, przywodzącą na myśl “Ognistą pięść", charakterystyczny znak Ace’a.

Ogniste, pomarańczowe kolory uwalniające się z bomby Flame-Flame Fruit, niczym płomienie, rozleją się po kąpieli, a musujące cukierki będą strzelać w wannie jak fajerwerki. Wanna wypełni się ziemistym zapachem olejku mandarynkowego, słodyczą i ostrością kozieradki oraz rozkosznymi nutami olejku pomarańczowego...

Flower-Flower Fruit

Bomba do kąpieli (37,90 zł)

Nico Robin, archeolożka należąca do pirackiej załogi Luffy'ego, dzięki zjedzeniu Diabelskiego Owocu, potrafiła sprawić, że jej ciało dowolnie powiększało się i rozkwitało, niczym mistyczny kwiat.

Bomba do kąpieli Flower-Flower Fruit wyczaruje różową pianę, która będzie unosić się na wodzie naśladując piękne kwiaty.

Cudowne połączenie olejku z geranium, absolutu róży damasceńskiej i głębokiego zapachu absolutu jaśminu stworzą niezapomnianą, pełną uroku kąpiel.

Human-Human Fruit

Bomba do kąpieli (37,90 zł)

Tony Tony Chopper to niebieskonosy renifer, który był członkiem załogi Luffy’ego, a po zjedzeniu Human-Human Fruit przybrał formę człowieka i zaczął pracować jako lekarz. Ta urocza postać czasami bierze udział w walce i chroni członków załogi.

Bomba do kąpieli Human-Human Fruit w kształcie grzybka może być podzielona na dwie części, ale gdy zostaną użyte razem kolory czerwieni i bieli rozpłyną i połączą się w wodzie, tworząc cudowną teksturę podobną do marmuru. Rozkoszny zapach łączący w sobie olejek bergamotki, kremową tonkę i pyszne kakao poprawi Twój nastrój i podniesie Cię na duchu.

Straw Hat

Bąbelkowa kostka (52,50 zł)

Bąbelkowa kostka przypominająca słomkowy kapelusz Luffy’ego, który marzył o zostaniu królem piratów, zabierze Cię w niejedną podróż, prosto z Twojej wanny do świata przygód ONE PIECE. Wrzucaj ją, kawałek po kawałku do wody i rozpocznij swój pierwszy rejs!

W kąpieli olejek z drzewa cedrowego doda Ci równowagi, a świeży olejek z sycylijskiej czerwonej mandarynki i subtelny słodki zapach żywicy benzoesowej stworzą idealne warunki do relaksu przed rozpoczęciem kolejnej przygody.

i Autor: Materiały prasowe LUSH

