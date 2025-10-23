Kultowa marka spełnia marzenia swoich klientów! Croctober 2025 rozpoczęty

Tegoroczny Croctober to jeszcze więcej treści tworzo- nych przez fanów, ekskluzywne premiery i niespodzianki. Marka oficjalnie rozpoczęła świętowanie na początku paź- dziernika, zapraszając społeczność do wspólnej zabawy pełnej kreatywności i oryginalnych pomysłów.

Crocs™ prezentuje ekskluzywną kolekcję obuwia z obszyciem z imitacji futra, łączącą modny design z codziennym komfortem. Ich oficjalna premiera odbędzie się 23 października –w “Croc Day”.Crocs™ nie zwalnia tempa i redefiniuje pojęcie „cozy” – w no-wej linii fuzz-lined silhouettes znajdziemy modele o odważnych fakturach i efektownych detalach, które przyciągają wzrok i zapewniają ciepło w chłodniejsze dni.

Jak podkreśla Carly Gomez, Chief Marketing Officer markiCrocs™: Croctober to nasz list miłosny do fanów. To oni od za-wsze są sercem marki, a w tym roku świętujemy ich kreatywność, indywidualność i odwagę w sposób, o jakim dotąd mogli tylko marzyć.W ramach globalnego święta Crocs™ przygotował także liczne aktywacje w wybranych sklepach, limitowane elementy „in--game” oraz innowacyjny, całodobowy TikTok Shop livestre-am, który przez cały miesiąc łączy zakupy, treści i społeczność– oczywiście z ekskluzywnymi giveawayami!

Z okazji Croctober, fani w Warszawie mogą wziąć udział w wyjątkowej zabawie: na terenie miasta ukryte są vouchery na dowolne Crocsy! Śledź profil @crocspoland na Instagramie – w każdą niedzielę października pojawią się tam wskazówki, gdzie można znaleźć ukryty voucher i zdobyć swoją nową parę Crocsów. Croctober 2025 to coś więcej niż kampania – to hołd dla fanów, którzy uczynili Crocs™ marką globalnej społeczności kreatywnych, odważnych i kochających komfort oryginałów

i Autor: Crocs/ Materiały prasowe