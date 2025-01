Kultowy sklep z ubraniami otwiera kolejne placówki w Polsce. W tych miastach się zacznie

Nowe sklepy powstaną w Felicity w Lublinie, Atrium Biała w Białymstoku oraz w centrum handlowym Promenada w Warszawie. Otwarcia zaplanowano na lata finansowe 2025/2026 i 2026/2027.

Wyjątkowe doświadczenia zakupowe i przestrzeń atrakcyjna dla klientów to priorytety tworzenia każdego sklepu Primark. Wszystkie trzy nowe lokalizacje zostaną zaprojektowane w ten sposób, oferując szeroki wybór najnowszych trendów w modzie oraz artykułów codziennego użytku, w tym odzież, kosmetyki, produkty lifestyle’owe i wyposażenie domu.

Maciej Podwojski, Head of Primark CEE powiedział: „Rozwój naszej działalności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej nieustannie jest dla nas kluczowym priorytetem, a my nie zamierzamy zwalniać tempa. Polska to dla nas strategiczny rynek, na którym Primark stale poszerza swoją obecność. Zaledwie 4 lata po otwarciu pierwszego sklepu zbudowaliśmy silny biznes z lojalną i rosnącą bazą klientów. Jesteśmy dumni z tego jak ciepło nas przyjęli i stale do nas wracają, podczas gdy my rozwijamy się z roku na rok. Jako detalista, którego fundamentem są sklepy stacjonarne, zdajemy sobie sprawę, że sukces zawdzięczamy przede wszystkim naszym oddanym pracownikom. To oni wspierali nas na każdym etapie, stając się najlepszymi ambasadorami marki i pomagając Polakom zakochać się w Primark. Z radością kontynuujemy tę podróż, dostarczając modę w przystępnych cenach jeszcze większej liczbie polskich klientów”.

Primark jest zaangażowany w oferowanie bardziej zrównoważonej odzieży w przystępnych cenach dla każdego. Aż dwie trzecie (66 proc.) ubrań produkowanych jest z materiałów pochodzących z recyklingu lub pozyskiwanych w sposób bardziej zrównoważony, a celem Primark jest osiągnięcie 100 proc. do 2030 roku. Przed wizytą w sklepach, klienci mogą zapoznać się z produktami na stronie internetowej i znaleźć tam tysiące artykułów z bestsellerowych kolekcji. Na stronie dostępne jest również popularne narzędzie do sprawdzania dostępności produktów i rozmiarów w najbliższym sklepie.

Szymon Skwierczyński, Head of Leasing Poland & Czech Republic w ECE Projektmanagement Polska, komentuje: „Nasza współpraca z Primark dynamicznie się rozwija. To już trzecia umowa najmu, którą zawarliśmy w Polsce, co jest dla nas powodem do ogromnej dumy. Bardzo nas cieszy, że kolejne centrum ECE zdobyło zaufanie Primark i stało się naturalnym wyborem nowej lokalizacji. Felicity to regionalne centrum handlowe, którego profil klienta doskonale wpisuje się w potrzeby marki. Wierzymy, że otwarcie tego sklepu stworzy dodatkowe synergie i wzmocni wiodącą pozycję Felicity na lubelskiej mapie handlowej”.

Eshel Pesti, CEO w G City Europe, dodał: „Jest nam niezmiernie miło powitać Primark w naszym silnym portfelu nieruchomości w Polsce. G City Europe redefiniuje miks najemców w swoich centrach handlowych, aby wzmocnić ich atrakcyjność, zwiększyć frekwencję oraz być najlepszym wyborem dla społeczności w danym regionie. Nowy sklep Primark w Promenadzie to pierwsza lokalizacja tej marki na wschodnim brzegu Wisły. Z kolei sklep w Białymstoku będzie pierwszym punktem tej marki na wschodzie Polski, co podkreśla rolę G City w wprowadzaniu popularnych międzynarodowych marek na nowe rynki lokalne”.

Primark zadebiutował w Polsce cztery lata temu, otwierając swój pierwszy sklep w Galerii Młociny w Warszawie. Od tego czasu marka dynamicznie się rozwija, rozszerzając swoją sieć do siedmiu lokalizacji, posiadając sklepy w Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Łodzi i Bydgoszczy.

Primark kontynuuje rozwój w Europie Środkowo-Wschodniej, kończąc 2024 rok z 16 sklepami na sześciu rynkach. W 2024 r. minęło pięć lat, odkąd marka zadebiutowała w tym regionie, otwierając pierwszy sklep w Lublanie na Słowenii. Od tego czasu firma zwiększyła swoją obecność w Polsce (7 sklepów), Czechach (3 sklepy), Rumunii (3 sklepy), Słowacji (1 sklep) i na Węgrzech (1 sklep).