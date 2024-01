Kwas GABA i heksapeptyd w domowej pielęgnacji. Przełomowy duet dla odmłodzenia skóry

Find BIZUU in You - czyli pierwsza odsłona nowej kolekcji BIZUU

„Wielkie wyjścia” to momenty, kiedy chcemy lśnić jak najpiękniejszy klejnot – pragniemy zachwycać elegancją, sex-apealem i młodością. Tu i teraz! Rynek beauty od dawna docenia rozwiązania anti-agingowe „do zadań specjalnych”, czyli składniki aktywne, które w widoczny sposób działają, odmładzając naszą skórę na krótko przed wymarzonym wydarzeniem. Hasło-klucz to szybki i zauważalny efekt. Jednym z bardziej znanych składników, które wychodzą naprzeciw potrzebie natychmiastowego odmłodzenia jest toksyna botulinowa, dzięki której możliwe jest szybkie i widoczne spłycenie zmarszczek mimicznych. Kosmetolodzy zwracają uwagę na inny, ekstremalnie skuteczny duet o podobnym działaniu – kwas GABA i heksapeptyd. Okazuje się, że te składniki aktywne, które od lat z powodzeniem stosowane są w kosmetyce zabiegowej, ostatnio pojawiły się w pielęgnacji domowej… i tu również znalazły się na podium.

Tandem inspirowany kosmetyką profesjonalną

Czym jest kwas GABA? Jego pełna nazwa brzmi kwas gamma-aminomasłowy. To neurotransmiter, który działa podobnie do toksyny botulinowej. – Kwas gamma-aminomasłowy (GABA) odpowiada za blokowanie sygnałów synaps nerwowych szlakami kanałów jonowych. W efekcie prowadzi to do redukcji zmarszczek mimicznych – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, Ekspert marki mesoBoost®. – W linii LIFT SHOT mesoBoost® kwas GABA połączony został z heksapeptydem – substancją białkową, której struktura i właściwości są analogiczne do toksyny botulinowej. Oba składniki aktywne wykazują skuteczne działanie spłycające zmarszczki mimiczne, jednak każdy z nich działa w inny chemicznie sposób. Z uwagi na to, mamy do czynienia z multiplikacją efektywności – dodaje.

Domowa pielęgnacja przeciw zmarszczkom mimicznym

W gabinetach kosmetycznych połączenie kwasu GABA i heksapeptydu stanowi jedną z najbardziej docenianych baz tzw. zabiegów bankietowych, czyli takich, które wykonywane są przed „wielkim wyjściem” dla osiągnięcia doskonałego, widocznego efektu. Kosmetolodzy wskazują, że ten duet – przy zachowaniu perfekcyjnie dobranych proporcji składników, może nie tylko być stosowany jako domowy synonim zabiegu bankietowego – „z efektem wow”… ale także może stać się bazą codziennej, anti-agingowej rutyny pielęgnacyjnej. – Składniki aktywne o zdecydowanym, szybkim działaniu z powodzeniem stosowane są w gabinetowych zabiegach bankietowych dla osiągnięcia „efektu wow”. Marka mesoBoost® przenosi tę efektywność, sprawdzoną na gruncie zabiegowym, na obszar domowej, profesjonalnej pielęgnacji – mówi Agnieszka Kowalska. – Praktyka pokazuje, że w domowym SPA również możemy nie tylko sięgnąć po efekt bankietowy, ale także wykorzystać zalety kwasu gamma-aminomasłowego i heksapeptydu do długotrwałego stosowania w anti-agingu. Warto włączyć ten tandem do codziennego rytuału pielęgnacyjnego dla skóry dojrzałej lub wymagającej ujędrnienia – dodaje.

Karnawał to synonim „wielkiego wyjścia”, kiedy chcemy wyglądać jak klejnot w koronie. Początek roku zdecydowanie stoi na podium jeśli chodzi o liczbę okazji do tego, by zachwycać młodym, pięknym wyglądem… czyli żeby olśniewać! To także czas, który skłania do dobrych, urodowych postanowień, także tych w obszarze anti-agingu. Warto włączyć inspiracje kosmetyką profesjonalną do codziennej domowej pielęgnacji i… zalśnić!

mesoBoost® LIFT SHOT SERUM

Neurotransmiter GABA i heksapeptyd

Serum do twarzy LIFT SHOT od mesoBoost® to świetne rozwiązanie zarówno przed wielkim wyjściem, jak i na co dzień w ramach działań anti-aging. Kwas gamma-aminomasłowy (GABA) odpowiada za blokowanie sygnałów synaps nerwowych szlakami kanałów jonowych. W efekcie prowadzi to do redukcji zmarszczek mimicznych. Kluczowe składniki zawarte w preparacie działają napinająco, wygładzająco i świetnie przygotowują skórę na, tzw. wielkie wyjście.

HEKSAPEPTYD - białko o właściwościach toksyny botulinowej powoduje wygładzenie zmarszczek mimicznych.

KWAS GABA - aminokwas, neurotransmiter o działaniu podobnym do toksyny botulinowej minimalizujący zmarszczki mimiczne.

mesoBoost® LIFT SHOT MASKA

Neurotransmiter GABA i heksapeptyd

Bankietowa maska LIFT SHOT od mesoBoost® to świetne rozwiązanie zarówno przed wielkim wyjściem, jak i na co dzień w ramach działań anti-aging. Kwas gamma-aminomałsowy (GABA) odpowiada za blokowanie sygnałów synaps nerwowych szlakami kanałów jonowych. W efekcie prowadzi to do redukcji zmarszczek mimicznych. Kluczowe składniki zawarte w preparacie działają napinająco, wygładzająco i świetnie przygotowują skórę na, tzw. wielkie wyjście.

KWAS GABA - aminokwas, neurotransmiter o działaniu podobnym do toksyny botulinowej minimalizujący zmarszczki mimiczne.

HEKSAPEPTYD - białko o właściwościach toksyny botulinowej powoduje wygładzenie zmarszczek mimicznych.

