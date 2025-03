i Autor: materiały prasowe Candid

Strefa beauty

Kwercetyna – składnik o wielkiej antyoksydacyjnej sile. Dlaczego warto włączyć ją do pielęgnacji?

W świecie kosmetyków pojawił się składnik, który zyskuje coraz większe uznanie wśród ekspertów i świadomych konsumentów – kwercetyna. Efekt ochronny w stosunku do skóry, jaki wywiera jest 7 razy większy od witaminy C, 10 razy większy od tokoferolu i aż 20 razy większy od B-karotenu. Już nawet jej mała dawka (0,05 mg/ml) jest skuteczniejsza w redukowaniu wolnych rodników wywołanych promieniowaniem UVA, od popularnego kwasu askorbinowego. Dzięki silnym właściwościom przeciwutleniającym, przeciwzapalnym i wzmacniającym naczynia krwionośne, kwercetyna stała się kluczowym elementem nowoczesnych formuł kosmetycznych. Marka Candid wykorzystała jej potencjał, wprowadzając Wielozadaniowy krem do twarzy.