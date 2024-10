Laurastar i JEMIOL łączą siły – wyjątkowa współpraca na rzecz perfekcji i innowacji w modzie

Idealna para – tak w skrócie opisać można współpracę Laurastar, czyli marki, która od ponad 40 lat specjalizuje się w produkcji innowacyjnych systemów do prasowania, generatorów pary i parownic, z cenionym polskim projektantem, Łukaszem Jemiołem. Dosłownie kilkanaście dni temu swoją premierę miała kolekcja marki JEMIOL na sezon jesień-zima 2024/2025, będąca ukłonem w stronę wielkomiejskiego szyku. Stylizacje, które łączą elegancję z nowoczesnością, pozostając jednocześnie ponadczasowymi, zostały uwiecznione w obiektywie fotografki Pauliny Wesołowskiej w czasie sesji w Berlinie. To właśnie tym działaniem strony symbolicznie rozpoczęły wspólne działania. Urządzenia Laurastar zagwarantowały idealny stan ubrań, a każda stylizacja prezentowała się nienagannie.

– Praca nad moimi projektami to nieustanne wyzwanie, by każda kreacja była doskonała. Cechą wspólną dla mnie, jak i marek, które wybieram do współpracy, jest dążenie do perfekcji. To dlatego produkty Laurastar stały się nieodzownym elementem mojej codziennej pracy – dzięki nim mogę mieć pewność, że tkaniny, z których tworzę, zachowują swoją idealną formę. To nie tylko wygoda, ale przede wszystkim wsparcie w dążeniu do perfekcji – mówi Łukasz Jemioł.

Kolejny krok w branży mody

Laurastar ma na swoim koncie liczne kolaboracje modowe. Na kartach historii zapisała się m.in. sesja zdjęciowa z Chanel, współpraca z legendarną chińską projektantką Guo Pei, a także Kevinem Germanier. W 2023 roku Laurastar wspierała także pokaz Kevina w czasie Fashion Week w Paryżu. Na rodzimym rynku marka współpracowała m.in. z duetem projektantów MMC, a także była wieloletnim partnerem konkursu Miss Polski. Zaangażowanie Laurastar w kooperacje modowe ze znanymi projektantami i markami niewątpliwie pozwoliło rozwinąć skrzydła brandu - nie tylko pod względem zasięgu rynkowego, ale także prestiżu i rozpoznawalności.

– Współpraca z kultowymi postaciami i brandami, takimi jak Chanel, Guo Pei, Kevin Germanier, a teraz z marką JEMIOL, pozwoliła nam wejść na różnorodne rynki modowe i dostosować nasze produkty do światowej klasy wzornictwa i innowacji. Patrząc w przyszłość, zamierzamy kontynuować tę trajektorię, poszukując partnerstw, które nie tylko wzmacniają naszą markę, ale także współgrają z naszym zaangażowaniem w jakość i innowacje w branży modowej. Produkty Laurastar to nie tylko narzędzie pracy, ale także wsparcie dla projektantów, którzy stawiają na wyjątkowe tkaniny i precyzję wykonania – powiedział CEO Laurastar, Michael Monney w czasie eventu zorganizowanego, aby celebrować rozpoczęcie współpracy.

Laurastar wyposażyła także butiki, showroom i pracownię JEMIOL w swoje urządzenia. Partnerstwo to kolejny krok w kierunku popularyzacji profesjonalnej pielęgnacji tkanin w branży fashion, a także dbania o tkaniny w sposób odpowiedzialny i długoterminowy. Produkty szwajcarskiej marki, dzięki innowacyjnej technologii ultradelikatnej suchej pary, umożliwiają nie tylko idealne prasowanie, ale również odświeżenie i dezynfekcję delikatnych tkanin, takich jak kaszmir czy jedwab. Jak podkreśla Łukasz Jemioł oraz przedstawiciele Laurastar - współczesna moda to nie tylko estetyka, ale także troska o środowisko i jakość na lata. Odpowiednia pielęgnacja odzieży, zwłaszcza tych wykonanych z naturalnych materiałów, jest kluczowa w kontekście świadomej mody i długowieczności ubrań.

