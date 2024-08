Legendarna marka urządzeń do stylizacji włosów wprowadza pierwszą linię kosmetyczną

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Wiele innych produktów do stylizacji wykorzystuje proste polimery, które sklejają pasma włosów niczym klejem. Kosmetyki Dyson działają inaczej. Złożona makrocząsteczka zawarta w formułach Dyson Chitosan™ pomaga tworzyć elastyczne wiązania, które wspierają pasmo po paśmie włosów, zapewniając 2x mocniejsze utrwalenie, elastyczność i połysk, bez efektu sztywności” -James Dyson, założyciel i główny inżynier.

Zobacz także: Ten kosmetyk do makijażu to synonim lata! Jak aplikować bronzer, aby skóra była niczym muśnięta słońcem

Kolejnym krokiem firmy Dyson w kierunku świata urody jest pierwsza w historii linia produktów do stylizacji włosówna mokro – Dyson Chitosan™. Linia kosmetyków w zbogacona chitosanem, czyli złożoną makrocząsteczką pozyskiwanąz boczniaka ostrygowatego i opracowaną z ykorzystaniem technologii Dyson Triodetic™, jest rezultatem trwającychponad dekadę inwestycji w pielęgnację włosów. Firma Dyson rozszerza obecnie swoje możliwości badawcze w zakresieopracowywania składników.

Linia kosmetyków do stylizacji Dyson Chitosan™ została opracowana z myślą o rozwiązaniu problemów z jakimi nie radzą sobie inne produkty, które zawierają proste polimery blokujące użytkowników na całym świecie lepsze możliwości stylizacji i zdrowo wyglądające włosy.

Osiem lat temu Dyson wkroczył w rynek urody, wprowadzając na rynek suszarkę do włosów Dyson Supersonic™, która zapewnia szybkie suszenie bez wysokiej temperatur y w niespotykanym dotąd ergonomicznym kształcie. Sercem tego urządzenia był nowy cyfrowy silnik Dyson V9, zaprojektowany przez inżynierów firmy, z myślą o przystosowaniususzarki do dłoni użytkownika. W połączeniu z inteligentną kontrolą ciepła, która zapobiega nieodwracalnym uszkodzeniom włosów przez ekspozycję na ekstremalne temperatury, a tak że kilkoma precyzyjnie dopasowanymi końcówkami, urządzenie to zapewniło milionom Dzięki badaniom naukowym oraz innowacyjnym rozwiązaniom,skoncentrowanym na pielęgnacji włosów, nowa gama produktów do stylizacji opiera się na tym samym podejściu inżynierskim firmy Dyson, którego celem jest dostarczanie produktów i doświadczeń o wysokiej wydajności.

Dwa lata później pojawił się Multistyler Dyson Air wrap™ – to pionierska metoda kręcenia włosów na mokro przyjednoczesnym zachowaniu ich objętości i sprężystości. Dzięki przy wróceniu wiązań wodorowych, które utrwalająfryzurę, z łatwością uzyskać można efekt suszenia włosów godny czerwonego dywanu, bez użycia nadmiernie wysokiej temperatury.

Inżynierowie Dyson nadal starają się przekraczać granice w dziedzinie pielęgnacji włosów, pasma włosów poprzez sztywne wiązania. Linia kosmetyków do stylizacji Dyson Chitosan™ działa inaczej, zapewniając długotrwałe, elastyczneutrwalenie przy zachowaniu naturalnego ruchu i blasku włosów. Preparat jest odpowiedni do wszystkich rodzajów włosów. Nawet przy warunkach wysokiej wilgotności powietrza. Pierwsze preparaty zostały opracowane z myśląo integralności z urządzeniami do stylizacji włosów firmy Dyson, ich celem jest przedłużenie trwałości ulubionych stylizacji włosów.

KREM DO WSTĘPNEJ STYLIZACJI

Przygotowuje. Utrwala. Nawilża

Krem do wstępnej stylizacji Dyson Chitosan™ zapewnia 2-krotnie dłuższe utrwalenie, bez efektu sztywności. Formuła opracowanadla uzyskania długotrwałego efektu elastycznego utrwalenia, przy zachowaniu naturalnego ruchu i blasku włosów.

Zawiera składniki odżywcze, które ograniczają puszenie się włosów i chronią ich naturalny połysk

Wysokowydajne silikony i oleje precyzyjnie zmieszane, dodają gładkości i utrzymują połysk włosów.

Do 50% mniej puszenia

Włosy są gładkie i odżywione, zachowując swój naturalny połysk

Krem opracowany z myślą o wszystkich rodzajach włosów, w czterech innowacyjnych wariantach.

i Autor: materiał prasowy Dyson

SERUM UTRWALAJĄCE

Utrwala. Nawilża. Podkreśla

Formuła opracowana dla wszystkich rodzajów włosów, miękkie, elastyczne utrwalenie i nawilżenie nadaje fryzurom pożądany kształt, który utrzymuje się do 12 godzin.

Włosy są natychmiast nawilżone i lśniące

Stylizacja zostaje utrwalona po wysuszeniu suszarką lub naturalnym suszeniu

Zawierająca kwas hialuronowy formuła działa jak ochronna tarcza przy względnej wilgotności powietrza do 80%

Zmniejsza puszenie się włosów nawet o 50%

Produkt jest bezpieczny dla włosów farbowanych i poddawanych zabiegom chemicznym

Lekkie serum zawiera mieszankę aminokwasów, regenerujących oznaki uszkodzeń na powierzchni włosów

i Autor: materiał prasowy Dyson

i Autor: materiał prasowy Dyson