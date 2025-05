Lekka pielęgnacja na letni sezon – te 7 kosmetyków musi znaleźć się w Twojej kosmetyczce

Z pielęgnacją jest podobnie jak z modą – inaczej ubieramy się zimą, co innego zakładamy wiosną i latem. Pielęgnacja na cieplejsze dni powinna być lżejsza – zwłaszcza pod kątem konsystencji produktów. Składniki natomiast dobieramy do potrzeb skóry w danej porze roku. Te 7 kosmetyków warto rozważyć w swoim pielęgnacyjnym „outficie” skóry.

DOBRE MYDŁO

Kostka myjąca o odpowiednim składzie to esencja naturalnej pielęgnacji dla wymagającej skóry. Dzięki zawartości 98% składników pochodzenia maturalnego, mydło głęboko nawilża, odżywia i chroni skórę, pozostawiając ją jedwabiście gładką i miękką. Miód bogaty w naturalne substancje odżywcze, koi skórę i wspomaga jej regenerację. Produkt doskonały do codziennego użytku, szczególnie dla tych, którzy pragną podarować swojej skórze to, co najlepsze z natury, dbając o jej naturalny blask.

Wypróbuj: BARWA Odżywcze Mydło w Kostce MIODOWE 7,99 zł/100 g

OCHRONA INDYWIDUALNA

SPF „nosimy” od rana do wieczora. DAX SUN Regenerujący krem ochronny z ceramidami SPF 50+, to produkt o lekkiej konsystencji, który idealnie sprawdzi się pod makijaż. Zawiera fotostabilne filtry nowej generacji, które chronią przed skutkami promieniowania UVA, UVB, światłem emitowanym przez ekrany HEV i podczerwonym IR, fotostarzeniem oraz przebarwieniami. Natomiast URBAN ADAPT COMPLEX, czyli wielofunkcyjny duet ektoina + niacynamid, wzmacnia ochronną barierę skóry i przywraca równowagę mikrobiomu, długotrwale nawilża oraz chroni przed negatywnym działaniem czynników środowiskowych. Zawiera też silnie regenerujące ceramidy, które odbudowują naturalna barierę skóry, by utrzymać jej gładkość i elastyczność.

Wypróbuj: DAX SUN Regenerujący krem ochronny z ceramidami SPF 50+, 36,99 zł/30 ml

SERUM, KTÓRE GASI PRAGNIENIE SKÓRY

Odświeżające serum bogate w nawilżające składniki aktywne natychmiastowo rewitalizuje i regeneruje skórę twarzy. Unikalne połączenie kompleksu białej lilii wodnej i kwasu hialuronowego wygładza i intensywnie nawilża. Odświeżająca, lekka konsystencja ujędrnia i zapewnia wielowymiarowe, długotrwałe nawilżenie. Aktywne nawilżenie dla promiennej, pięknej skóry. Lekka konsystencja, świeży efekt. 95% składników pochodzenia naturalnego.

Wypróbuj: Embryolisse Hydra-Serum Lekkie serum nawilżające do twarzy, 81,99 zł/30 ml, dostępne w drogeriach Super-Pharm i na www.superpharm.pl

BLASK BEZ OBCIĄŻENIA

To ultralekka, mleczna mgiełka, która natychmiast ułatwia rozczesywanie, nie obciążając włosów. Formuła bazująca na sfermentowanym olejku z różowej kamelii i wzbogacona o ekstrakt z komosy ryżowej (quinoa) intensywnie nawilża, wygładza strukturę włosa, nadaje blask i chroni przed wysoką temperaturą do 230°C. Mleczko można stosować również na suche włosy jako perfumujący finisz – rozpylając produkt na dłonie i rozprowadzając na długościach. Otula włosy urzekającym, zmysłowym zapachem Huile Prodigieuse® .

Wypróbuj: NUXE Hair Prodigieux® Ułatwiające rozczesywanie nawilżające mleczko do włosów bez spłukiwania, 72 zł/100 ml

BUBBLE TEA W MGIEŁCE

Gdyby nasza skóra miała być na diecie, to wybrałabym mgiełkę nawilżającą PERFECTA BUBBLE TEA BUTTERFLY TEA. Nawilża, koi i przywraca odpowiedni poziom pH skóry. A to nie wszystko. To też produkt, który przygotowuje skórę do kolejnych etapów pielęgnacji. W jej składzie znakdziemy: niebieską butterfly tea o właściwościach nawilżających, erytrytol wiążący wodę w naskórku i wspierający mikrobiom skóry oraz i dzikie indygo - działa łagodząco, a dodatkowo chroni przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.

Wypróbuj: PERFECTA BUBBLE TEA BUTTERFLY TEA Mgiełka Nawilżająca butterfly tea, erytrytol + dzikie indygo, 21,99 zł/100 ml

REWITALIZACJA W MGNIENIU OKA

Według dr. Zein’a Obagi optymalizacja funkcji barierowej oraz nawodnienie są kluczowym elementem protokołów odbudowy zdrowia skóry. Łagodząca mgiełka Soothing Hydro Mist to nowy produkt w portfolio ZO® Skin Health przywraca skórze odpowiedni poziom nawodnienia i błyskawicznie wycisza widoczne zaczerwienienia, a przy tym wzmacnia barierę ochronną skóry. Idealna będzie do pielęgnacji skóry wrażliwej i podatnej na zaczerwienienia. Nie zawiera alkoholu, substancji zapachowych ani barwników. Mgiełka ma wiele zastosowań. Doskonale sprawdzi się po zabiegach w gabinecie, aby szybko schłodzić i zredukować zaczerwienienia. Można po nią sięgać w ciągu dnia (także na makijaż), aby wzmocnić ochronę przed czynnikami środowiskowymi. Sezonowo pomoże łagodzić suchość skóry zimą i nawilżać ją bez obciążania w okresie letnim. Doskonale sprawdzi się też podczas stosowania retinolu – pozwoli łagodzić często występujące reakcje skóry w czasie terapii. To także doskonały produkt w podroży – pomoże nadać skórze świeży, wypoczęty wygląd.

Wypróbuj: ZO® Skin Health Soothing Hydro Mist, 275 zł/100 ml

ULTRALEKKA FORMUŁA

Ultralekki krem o jedwabistej konsystencji delikatnego mleczka łagodzi podrażnienia i zapewnia intensywne, długotrwałe nawilżenie. Dzięki innowacyjnej technologii wzmacnia działanie kwasu hialuronowego w skórze, przywracając jej sprężystość i promienny, młodzieńczy wygląd. To lekkość i skuteczność w idealnej harmonii, za które Twoja skóra będzie Ci wdzięczna. To kompleksowe połączenie 5 innowacyjnych form kwasu hialuronowego: Nano – Mineral HA, Fermented HA, Hyaluronic Acid, Hyalu – Resilience, Penetrating HA. Działanie wzmacniają dodatkowo gluco-oligosacharyd, czyli prebiotyk pochodzenia naturalnego, dbający o zachowanie równowagi mikrobiomu skóry, a także kolagen o niskiej masie cząsteczkowej – hydrolizowana forma kolagenu, pozwalająca na bardziej efektywne przenikanie w głąb skóry, uelastyczniając ją i nawilżając.

Wypróbuj: HADA LABO TOKYO HYALU RENEW Głęboko Nawilżający Lekki Krem, 64,99 zł/50 ml