Lekki makijaż na powakacyjny powrót do pracy

Naturalny make-up to niemal zawsze strzał w dziesiątkę, a już na pewno po wakacjach, kiedy skóra jest wypoczęta i zrelaksowana. Musnięta słońcem nie wymaga ciężkiego krycia, a wręcz przeciwnie – warto docenić zdrowy koloryt cery i jedynie subtelnie go uwydatnić. Wystarczy kilka prostych gestów, aby podkreślić jej urok i zachować świeżość na dłużej, a z tym zestawem od KIKO Milano to żaden problem. Nawilżający podkład pomoże zapobiec przesuszeniu naskórka i ukryje drobne niedoskonałości skóry, a rozświetlacz w sztyfcie i stick do konturowania pozwolą wymodelowac rysy. Spokojnie, są bardzo intuicyjne w użyciu, więc nie wymagają doświadczenia! Do tego maskara nadająca rzęsom oszałamiającą objętość, powiększający usta błyszczyk i prawdziwy hit 3 w 1 czyli róż to twarzy, oczu i ust. Nie tylko pozwoli podkreślić policzki i sprawi, że cera będzie jeszcze bardziej promienna, ale i sprawdzi się, gdy zapragniemy nieco kolory na wargach i powiekach.

Instamoisture Foundation nawilżający podkład w płynie SPF 25

Jest niesamowicie lekki, doskonale wtapia się w skórę, daje średnie krycie i efekt jak po zastosowaniu fotograficznego filtra! Jego innowacyjna formuła z SPF 25 została wzbogacona wyciągiem z malin oraz aloesu, dzięki czemu nawilża do 24 godzin i szczególnie polecany do cery normalnej i suchej. Zapewnia promienne wykończenie, pozostawiając skórę gładką i elastyczną. Dzięki wielu wariantom kolorystycznym, łatwo go dobrać do odcienia karnacji.

Radiant Touch Creamy Stick Highlighter rozświetlacz w sztyfcie

Dzięki formule wzbogaconej olejkiem jojoba i wysoką zawartością mikroperełek, zapewnia naturalne, promienne wykończenie makijażu. Ma delikatną, kremową konsystencję, doskonale przylega do skóry, łatwo się nakłada i idealnie rozciera. Praktyczny format sztyftu pozwala na precyzyjne rozmieszczane punktów świetlnych oraz wymodelowanie rysów twarzy.

Sculpting Touch Creamy Stick Contour sztyft do konturowania twarzy

To kremowy sztyft do konturowania twarzy, który zapewnia matowe wykończenie. Jego formuła została wzbogacona o olej z nasion orzecha afrykańskiego i wyciąg z pistacji o właściwościach zmiękczających. Ma delikatną konsystencję, dzięki czemu łatwo się rozciera, gwarantując precyzyjną aplikację. Zapewnia natychmiastowy efekt i umożliwia modelowanie twarzy przy użyciu światłocieni.

So Chic Trio Blush róż 3w1 do twarzy oczu i ust

To unikalny, monochromatycznym, wielofunkcyjny róż, którym można podkreślić policzki, ocieplić cerę lub zaakcentować usta. Jest niewyczuwalny i doskonale wtapia się w skórę sprawiając, że uzyskuje zdrowy blask. Oferuje krycie od średniego do mocnego, pozostawiając naturalne, niezwykle eleganckie matowe wykończenie. Jego trwałość to nawet 8 godzin.

Maxi Mod Mascara tusz do rzęs +200% efektu objętości

To idealny tusz do nadawania spojrzeniu głębi. Jego formuła została wzbogacona olejkiem arganowym, zapewniającym rzęsom miękkość, a wyjątkowo kremowa konsystencja otula je intensywną czernią. Miniszczoteczka z tworzywa Hytrel zapewnia wyjątkową precyzję, ponieważ wychwytuje 100% rzęs, nawet tych najkrótszych. W zależności od ilości nałożonych warstw, pozwala uzyskać efekt dostosowany do indywidualnych potrzeb – nawet +200% efektu objętości!

Lip Volume krem do ust zapewniający efekt powiększenia Tutu Rose

Specjalna formuła tego korygującego kremu, wzbogacona o wyciąg z nasion sezamu i kulki kwasu hialuronowego, nadaje efekt powiększenia i połysk, jednocześnie nawilżając i podkreślając usta. Dzięki aplikatorowi z filcową końcówką miękka i zmysłowa konsystencja wyjątkowo łatwo stapia się ze skórą warg, wydobywając ich piękno.

i Autor: Kiko Milano/ Materiały prasowe

