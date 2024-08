Letni glow-up Twojej skóry

Jesień to czas retinoidów. Tutaj sprawdzisz wszystko, co musisz wiedzieć o retinolach

W największe upały nosimy przewiewne sukienki, modne spodnie palazzo, a lekkie chusty zarzucamy na ramiona zamiast marynarek. Ma być lekko i przyjemnie! I tego samego potrzebuje także nasza skóra. W gorące dni szybciej traci wilgoć, a gdy mamy tendencję do przetłuszczania wydziela więcej sebum. Najgorsze, co możemy jej wówczas zafundować to mocny, kryjący makijaż, który nie pozwoli jej oddychać. To nie znaczy jednak, że mamy totalnie rezygnować z makeup’u, bo wystarczy umiar i dobór odpowiednich produktów. W ofercie marki EISENBERG Paris znajdziemy kosmetyki, dzięki którym cera będzie wyglądać świeżo i promiennie przez cały dzień. Zawarte w nich składniki aktywne działają pielęgnująco, więc to coś więcej niż tradycyjny makijaż. Na dodatek przy użyciu poniższych produktów zrobienie makeup’u nie trwa dłużej niż dosłownie kilka minut. Pora na letni glow!

NIEWIDOCZNE KRYCIE

Dobry podkład to podstawa. EISENBERG Paris Fond De Teint Correcteur Invisible zapewnia naturalne krycie, tuszuje niedoskonałości, ale jednocześnie jest wyjątkowo lekki. To zasługa formuły z innowacyjnymi cukrami, która pozwala uzyskać niewyczuwalne, naturalne i świeże wykończenie. Podkład działa też antyoksydacyjne, dzięki zawartości wyciągu z granatu. Z kolei dodatek oleju ze słodkich migdałów odżywia i nawilża, a kompozycja formuły Trio-Moléculaire® oraz ochrona SPF 25 PA+++ zapewnia skórze protekcję przed czynnikami zewnętrznymi. Utrzymuje się na skórze do 12 godzin!

PIĘKNA OPRAWA

EISENBERG Paris The Graphic Mascara® to świetny kosmetyk nawet dla posiadaczek najkrótszych rzęs. Dzięki profesjonalnej zakrzywionej szczoteczce idealnie wyciąga pojedyncze włoski i pozostawia na nich odpowiednią ilość tuszu. Natychmiast wydłuża i podwija rzęsy, dzięki czemu podkreśla spojrzenie. Ale to nie wszystko. Dzięki molekularnemu duetowi wzmacniającemu z alg Morskich, prowitaminie B5 oraz witaminom C i E o właściwościach antyoksydacyjnych, tusz stymuluje wzrost rzęs oraz zmniejsza uszkodzenia. Dzięki temu dzień po dniu włoski stają się wyraźnie odbudowane, zagęszczone i dłuższe.

LEKKA KOREKTA

Oto sposób na przebarwienia, krostki, blizny i cienie pod oczami. EISENBERG Paris Correcteur Précision skutecznie przykrywa niedoskonałości, a jednocześnie pielęgnuje skórę. Łączy w sobie nagietek z formułą Trio-Moléculaire®, co umożliwia odpowiednie krycie i zapewnia świeżą, naturalną i wypoczętą cerę przez cały dzień. Gwarantuje też 8 godzin nawilżenia. Ma precyzyjny aplikator, dzięki któremu łatwo się go używa, z kolei płynna i lekka tekstura idealnie stapia się ze skórą i nie tworzy efektu maski. Można go używać także do rozświetlania okolic oczu.

KROPLA KOLORU

Jak mieć nawilżone i zadbane usta o pięknym kolorze w kilka sekund? EISENBERG Paris Baume Fusion gwarantuje najlepsze efekty już za jednym pociągnięciem. Dostępna jest w czterech ponadczasowych kolorach, w tym klasycznej czerwieni, czy delikatnego różu, co ułatwia jej dopasowanie do każdego typu urody. Formuła pomadki została wzbogacona o ekstrakt z kwiatu orchidei i witaminę E. W efekcie usta mają nie tylko piękny odcień, ale są także nawilżone i lśniące przez długi czas. Kosmetyk może zastąpić także róż w kremie i nadać twarzy świeży, wypoczęty wygląd.

i Autor: materiał prasowy EISENBERG