Magia Świąt w kosmetycznym pudełku - idealne prezenty pod choinkę

Wśród propozycji kosmetycznych zestawów świątecznych warto zwrócić uwagę na pakiety do pielęgnacji twarzy. Mogą one zawierać kremy nawilżające, serum, maski oraz produkty do demakijażu, dostosowane do różnych typów skóry i potrzeb. Popularne są również zestawy do pielęgnacji ciała, oferujące aromatyczne balsamy, żele pod prysznic, peelingi oraz olejki, które umilą codzienne rytuały pielęgnacyjne i otulą skórę przyjemnym zapachem. Dla miłośniczek makijażu idealnym prezentem będą palety cieni do powiek w świątecznych kolorach, zestawy pomadek do ust o bogatej gamie odcieni lub komplety pędzli do makijażu wykonanych z wysokiej jakości materiałów.

Świąteczne zestawy kosmetyczne to także doskonała okazja do wypróbowania nowości od ulubionych marek lub odkrycia luksusowych produktów w atrakcyjnych cenach. Często zawierają miniaturki bestsellerów, dzięki czemu obdarowana osoba może przetestować różne kosmetyki i znaleźć wśród nich swoich nowych ulubieńców. Warto również zwrócić uwagę na zestawy naturalnych i organicznych kosmetyków, które zyskują coraz większą popularność wśród osób dbających o środowisko i poszukujących delikatnych formuł dla swojej skóry. Bez względu na preferencje i budżet, bogata oferta świątecznych zestawów kosmetycznych pozwala znaleźć idealny prezent, który sprawi radość każdej kobiecie.

Prezentownik na Boże Narodzenie 2025. Zestawy kosmetyczne

YVES SAINT LAURENT Mascara Lash Clash Xmas Set - Zestaw

Maskara Lash Clash YSL z innowacyjną szczoteczką o podwójnie stożkowej budowie dodaje rzęsom 200% objętości, podkreślając głębię spojrzenia intensywnym, czarnym kolorem. Woda perfumowana Black Opium w małym rozmiarze 10 ml zachwyca orientalno-waniliowym połączeniem pikantnego różowego pieprzu, energetycznej kawy i słodyczy wanilii. To zestaw, który podkreśli pewność siebie każdej nowoczesnej, nietuzinkowej kobiety.

i Autor: YSL/ Materiały prasowe

CHARLOTTE TILBURY Pillow Talk Iconic Lip And Cheek Kit - Zestaw do makijażu

Dzięki temu zestawowi odkryjesz magię Pillow Talk od Charlotte, wielokrotnie nagradzanej i uniwersalnej kolekcji kosmetyków, które modelują, powiększają i podkreślają usta, nadając policzkom nieodparty blask i promienność. Niezależnie od tego, czy pragniesz pełniejszych ust, czy policzków idealnie odbijających światło, ten zestaw zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby spełnić swoje marzenia Pillow Talk i czuć się każdego dnia pięknie i pewnie.

i Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe

DRUNK ELEPHANT Daytime Exhibit Morning Kit - Zestaw do porannej pielęgnacji skóry

Zawiera pełnowymiarowy krem Protini w słoiczku z limitowanej edycji, a także wszystko, czego potrzebujesz, aby nawilżyć, rozjaśnić i uwydatnić naturalny blask swojej skóry przez cały dzień. Wzbogacony peptydami krem Protini wyraźnie poprawia teksturę i jędrność skóry, a serum do twarzy C-Luma z witaminą C 10% rozjaśnia, oczyszcza i nawilża. Bogate w peptydy krople D-Bronzi zapewniają opaloną cerę, a krem pod oczy C-Tango ujędrnia i wzmacnia skórę wokół oczu.

i Autor: Drunk Elephant/ Materiały prasowe

SEPHORA COLLECTION Kit de produits corps à la senteur pain d'épice - Zapach piernika

Zakochaj się w nowym, limitowanym zapachu SEPHORA COLLECTION Gingerbread w kuszącym, pomarańczowym woreczku ze sztucznego futerka. Cztery niezbędne produkty do kąpieli w nowym, standardowym formacie, z przyjemnym zapachem i wyjątkowym wyglądem z motywem świątecznych ludzików. Odkryj na nowo piankę do pod prysznic i do kąpieli Bain-douche moussant, peeling do ciała Granité exfoliant corps, nawilżające mleczko do ciała Lait corps hydratant oraz perfumowaną mgiełkę Brume parfumée o świątecznych nutach piernika z cynamonem. ​

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

BENEFIT COSMETICS BadGal Royalty - zestaw świąteczny z dwoma maskarami

Odkryj świąteczny zestaw kosmetyków BADgal Royalty od marki Benefit zawierający dwa kultowe tusze, które ukoronują Cię najdłuższymi i najpełniejszymi rzęsami na świecie. Niezależnie od tego, czy chcesz uzyskać 360-stopniową objętość rzęs, która utrzymuje się do 36 godzin(1)z BADgal BANG! czy 242%(2) więcej objętości dla pełniejszych, bardziej puszystych rzęs z BADgal Bounce, ten duet zapewni Ci wymarzony makijaż oka. Zasiądź na tronie z rzęsami pasującymi do królewskiego stylu, pogrubionymi, pełnymi objętości i niezapomnianymi.