Make Your Freedom System Blush - nowe kolory róży w kultowym systemie INGLOT

Moda na róże nadal trwa i nic nie wskazuje na to, aby miała się skończyć. Nic dziwnego, róż pozwala bawić się makijażem, odmładza i odświeża look. W aktualnych trendach dominuje moda na łączenie kolorów i eksperymentowanie z różnymi odcieniami - aby robić to umiejętnie i łączyć kolory z najlepszym efektem, warto sięgnąć po róże dobrane do określonych typów urody. Idealnym rozwiązaniem jest więc tworzenie własnych kompozycji kolorystycznych. Taką personalizację umożliwia kultowy Freedom System od INGLOT, który już 20 lat temu zrewolucjonizował make-up w Polsce, pozwalając na tworzenie dowolnych kombinacji produktowych w jednej stylowej kasetce.

Freedom System Radiant Face Blush to nowa kolekcja klasycznych róży do policzków i powiek o przyjemnej, lekkiej formule, która zapewnia łatwą i szybką aplikację. Doskonale współpracują z innymi kosmetykami do twarzy, gwarantując naturalne wykończenie oraz możliwość stopniowania intensywności koloru. Róże wizualnie odmładzają wygląd cery i nadają jej promienny, świeży blask. Dzięki zawartości oleju z nasion trukwy egipskiej, produkt idealnie się rozprowadza, blenduje i pomaga zapobiegać uczuciu wysuszenia skóry.

Nowością jest także wygodny pędzel o numerze 64G, idealny do aplikacji produktów sypkich i prasowanych w tym różu, bronzera, rozświetlacza i pudru do modelowania twarzy.

Spośród dziesięciu nowych odcieni róży w kolekcji Freedom System Radiant Face Blush, INGLOT proponuje kombinację zestawów w kasetkach, dla chłodnego i ciepłego typu urody.

WARM TONES SET

To propozycja skomponowania w jednej kasetce dwóch róży w ciepłych odcieniach: numer 125 i 305. Pierwszy z nich to ciepły róż z koralowym podtonem. Na opalonej skórze zyskuje bardziej różowy ton, przy jasnej cerze – lekko brzoskwiniowy. Zawiera subtelną drobinę, która nadaje skórze świeżości i miękkiego blasku. Doskonały dla Soft Spring i Clear Spring, szczególnie w połączeniu z rozświetlaczem. U Soft i Warm Autumn świetnie zagra w duecie z bronzerem.

Drugi produkt w zestawie, numer 305 to odcień malinowo-fuksjowy - soczysty, intensywny róż. Ciepły, ale czysty i mocny, świetnie podkreśla kontrastowe typy urody. Pasuje więc do Clear Spring i Clear Winter, gdzie intensywność barwy gra kluczową rolę.

COOL TONES SET

INGLOT proponuje zestawienie dwóch róży w chłodniejszej odsłonie: numer 308 i 309. Pierwszy z nich to klasyczny brudny róż - przygaszony, lekko pudrowy odcień z chłodną bazą. Idealny dla typów Soft Summer i Cool Summer, które dobrze wyglądają w zgaszonych kolorach. Może być stosowany także przez typy deep (Deep Winter, Deep Autumn), zwłaszcza w zestawieniu z bronzerem.

Drugi produkt w zestawie, numer 308 to najbardziej intensywny chłodny róż w kolekcji. Wyrazisty i nasycony, stworzony dla Clear Winter i Clear Spring, które potrzebują mocnych, czystych barw. Równie dobrze wygląda na Cool Winter, która lubi mocny kontrast.

Pędzel do makijażu 64G

Uniwersalny pędzel z koziego włosia, o szerokim zastosowaniu, idealny do aplikacji produktów sypkich i prasowanych w tym różu, bronzera, rozświetlacza i pudru do modelowania twarzy. Nie tworzy plam i idealnie wtapia aplikowany produkt w skórę.

INGLOT beauty tip!

Zaaplikuj róż do policzków przy pomocy pędzla 64G o luźnym włosiu. Nakładaj produkt warstwami, kierując się w stronę skroni i stopniowo buduj intensywność w zależności od efektu, który chcesz uzyskać. Nałóż odrobinę różu na powieki i rozetrzyj granice pędzlem 48SS, aby stworzyć spójny makijaż oraz dodać świeżości spojrzeniu. Możesz też użyć prasowanego różu, aby utrwalić makijaż wykonany kremowymi produktami. Stosując tę technikę, wybierz róże w tej samej tonacji.

