Makijaż czy pielęngacja? Dlaczego warto stawiać na kosmetyki 2w1?

Hybrydy łączące makijaż i pielęgnację to ogromny trend, który z roku na rok rośnie w siłę. Połączył minimalistki skupiające się wyłącznie na pielęgnacji ze zwolenniczkami dyskretnego make-upu. Dołączyły do nich też wiecznie zabiegane dziewczyny, które lubią wyglądać dobrze, ale na wszystko brakuje im czasu. Formuła hybrydowa to produkt do makijażu, który zawiera składniki aktywne, występujące zazwyczaj w produktach do pielęgnacji skóry. Rzeczywiście, hybrydowy produkt do pielęgnacji skóry może zastąpić stosowanie dwóch, a nawet trzech produktów podczas codziennej rutyny. Ponadto, w erze mody na ograniczanie konsumpcji, zapobiegają one gromadzeniu się produktów i opakowań. Zapewniają skórze lekki makijaż i naturalne wykończenie. Podczas gdy pielęgnacja skóry ma zapewniać pozytywną, mierzalną zmianę w stanie skóry - makijaż daje widoczny, natychmiastowy efekt. Kiedy są razem: robią obie rzeczy jednocześnie. Przedstawiamy najciekawsze, hybrydowe perełki. Używaj i ciesz się podwójnie piękną i zadbaną skórą!

CASHMERE BB Nawilżający krem-podkład tonujący z ektoiną, 49,99 zł/30 ml

Dlaczego to kochamy?

Podkreśla naturalne piękno skóry, rozświetlając, wyrównując koloryt i dbając jednocześnie o równowagę mikrobiomu.

Kluczowe składniki i benefity:

Receptura zawiera składniki dbające o optymalny poziom nawilżenia: kwas hialuronowy oraz ektoinę, które mają zdolność wiązania i zatrzymywania cząsteczek wody, zapobiegając jej utracie. Dodatkowo prebiotyki korzystnie wpływają na mikrobiom skóry, zachowując jej zdrowy wygląd. Produkt zapewnia długotrwałe 48-godzinne nawilżenie, a subtelnie tonująca formuła nie obciąża skóry, dając satynowe wykończenie bez efektu maski.

NUXE Prodigieux® Krem BB do twarzy, 91 zł/30 ml

Dlaczego to kochamy?

Ten produkt działa przeciw niedoskonałościom cery, nawilża, ujednolica i upiększa skórę przez 24 godziny.

Kluczowe składniki i benefity:

To coś więcej niż zwykły BB krem! Jego biomimetyczna tekstura stapia się ze skórą dzięki zawartości pigmentów pochodzenia naturalnego. Nie zawiera silikonu i jest niekomedogenny. Poziom krycia można dostosować w zależności od pożądanej intensywności. Zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego. Jego formuła „oil-in-water” wzbogacona o mleczny olejek ze słodkich migdałów nie tylko wyrównuje koloryt, ale przede wszystkim intensywnie nawilża skórę nawet przez ponad 24 godziny.

CELIA ANTI-AGE SATIN Przeciwzmarszczkowy Podkład Wypełniający, 17,99 zł/30 ml

Dlaczego to kochamy?

Natychmiast po nałożeniu skóra wygląda młodziej i jest pełna energii. Po zastosowaniu podkładu zmarszczki są widocznie wygładzone, cera jednolita.

Kluczowe składniki i benefity:

Kolagen i peptydy zapewniają odmładzające działanie pielęgnacyjne.

ZO® SKIN HEALTH SUNSCREEN + POWDER BROAD-SPECTRUM SPF 30, 300 zł/3 g

Dlaczego to kochamy?

Chroni przed szkodliwym promieniowaniem, a dodatkowo minerały odbijające światło nadają skórze świetlistego blasku. Może być używany do poprawek makijażu w ciągu dnia.

Kluczowe składniki i benefity:

Zawiera filtry fizyczne o faktorze SPF 30 oraz składniki aktywne o działaniu antyoksydacyjnym. Zapewnia absorpcję sebum z powierzchni skóry, minimalizując przy tym efekt świecenia. Jest to produkt ochronny, który służy do ponawiania aplikacji filtra SPF, co 2 godziny – według aktualnych, ogólnoświatowych rekomendacji. Dostępność trzech odcieni gwarantuje krycie dostosowane do indywidualnych potrzeb dzięki zastosowaniu pigmentów wzmacniających kolor.

PERFECTA GLOW ADAPT Witaminowy podkład rozświetlający, 26,99 zł/30 ml

Dlaczego to kochamy?

Idealnie koryguje niedoskonałości oraz wyrównuje koloryt cery. Doskonale stapia się ze skórą, dopasowując się do jej naturalnego odcienia i zapewnia promienne wykończenie.

Kluczowe składniki i benefity:

Witamina C to prawdziwy zastrzyk energii dla skóry. Cudownie rozświetla, nawilża, odżywia i wyrównuje koloryt. Amla (agrest indyjski) głęboko pielęgnuje, działa antyoksydacyjnie i zapewnia komfort skórze.

SVR Clairial SPF50+ Krem CC wyrównujący koloryt skóry SPF50+, 100,99 zł/40 ml, dostępny w Super-Pharm i na superpharm.pl

Dlaczego to kochamy?

Skutecznie maskuje ciemne plamy oraz ujednolica koloryt cery. Długotrwale nawilża. Dzięki zawartości opatentowanego kompleksu depigmentacyjnego zapobiega powstawaniu nowych przebarwień.

Kluczowe składniki i benefity:

Dodatek filtrów UVA/UVB SPF50+ gwarantuje wysoką ochronę przeciwsłoneczną. Lekka nietłusta formuła zapewnia matowe wykończenie. Doskonały, jako baza pod makijaż. Produkt przebadany dermatologicznie, nie zawiera parabenów ani substancji zapachowych. Hipoalergiczny.