Makijaż, który przyciąga spojrzenia. Daj sie uwieść kolorom i formułom

Makijaż w stylu lat 90. w odcieniach beżu i brązu to przede wszystkim matowa cera, podkreślone brwi i usta w kolorze nude. Podstawą jest wyrównanie kolorytu skóry za pomocą lekkiego podkładu i ukrycie niedoskonałości korektorem. Następnie, warto sięgnąć po bronzer, który pomoże wymodelować twarz i nadać jej trójwymiarowości. W latach 90. bronzer aplikowano przede wszystkim pod kości policzkowe, na skronie i wzdłuż linii żuchwy. Róż do policzków był używany oszczędnie, a jego zadaniem było jedynie delikatne ożywienie cery.

Kluczowym elementem makijażu oczu w stylu lat 90. są cienie do powiek w odcieniach brązu i beżu. Najczęściej stosowano matowe kolory, które aplikowano na całą powiekę ruchomą, a następnie blendowano, aby uzyskać efekt delikatnego przejścia. Brwi powinny być wyraźnie podkreślone, ale jednocześnie wyglądać naturalnie. Można je wypełnić kredką lub cieniem do brwi, a następnie przeczesać szczoteczką, aby nadać im odpowiedni kształt. Na koniec, nie można zapomnieć o ustach. W latach 90. królowały matowe pomadki w odcieniach nude, brązu i beżu. Można je obrysować konturówką w podobnym kolorze, aby optycznie powiększyć usta i zapobiec rozmazywaniu się pomadki. Makijaż w stylu lat 90. w odcieniach beżu i brązu to doskonały wybór dla kobiet, które cenią sobie naturalność i minimalizm. Jest łatwy do wykonania i pasuje do każdej okazji.

CHARLOTTE TILBURY SUPER NUDES

Znana z kreowania jednych z największych trendów w urodzie lat 90. i współpracy z supermodelkami i gwiazdami nad najbardziej kultowymi stylizacjami nude – Charlotte Tilbury MBE zamknęła w butelkach ponad 30 lat swojego kunsztu, ekspertyzy i precyzyjnych technik rzeźbienia, aby stworzyć nowy system konturowania łatwych w użyciu, super pochlebnych formuł. Te rozwiązania rzeźbienia to sztuczki Charlotte dotyczące konturowania twarzy, oczu i ust, zapewniające natychmiastowy efekt uniesienia, wyrwania i zdefiniowania, dla każdego wieku, odcienia skóry i kształtu twarzy. To trendy w urodzie lat 90., rozszyfrowane.

Od nude szminki Kate i smokey eye Cindy, przez rzeźbione kości policzkowe Naomi, po idealne brwi Cindy — Charlotte współpracowała z największymi nazwiskami w modzie. Aby pomóc każdemu, wszędzie, odtworzyć te uniwersalnie pochlebne stylizacje, łatwy w użyciu system konturowania Super Nudes od Charlotte wprowadza zupełnie nowe innowacje w dziedzinie urody: Charlotte’s Lip Cheat Contour Duo, Big Lip Plumpgasm in Nudegasm Diamonds i pędzel Super Nudes ShapewearTM; a także wyróżnia niektóre z istniejących ikon urody Charlotte: jej szminki Super Nudes, paletkę Super Nudes Easy Eye Palette, Super Nudes Liner Duo i jej kultową wirusową sensację Hollywood Contour Wands, które są teraz dostępne w siedmiu odcieniach do modelowania. Kolekcja ponownie wprowadza paletę Glowgasm Face Palette Charlotte w odcieniu Nudegasm, wielowymiarowej palecie neutralnych odcieni rzeźbiących i rozświetlających różów.

Jako ekspertka od kolorów, Charlotte badała upiększające odcienie i tony kryjące naturalnie występujące w skórze, aby tworzyć innowacyjne, super-niuansowe, super-neutralne odcienie nude, które upiększają i definiują każdą cerę. Opracowane w super-nośnych teksturach, płynnie rozciągają się, zginają i bawią się światłem, zapewniając supernaturalne wykończenie. Niezależnie od tego, czy masz jasną, średnią czy ciemną cerę i chłodny lub ciepły odcień, system konturowania Charlotte ułatwia każdemu, wszędzie uzyskanie idealnie wyrzeźbionego wyglądu w sekundę. To idealny sposób na uzyskanie wyrzeźbionego wyglądu inspirowanego kultową erą supermodelek.

NOWOŚĆ Charlotte! Super Nudes Contour System zawiera TRZY nowe innowacje kosmetyczne i oddaje hołd niektórym z jej największych ikon, w tym -

LIP CHEAT CONTOUR DUO [NOWOŚĆ!]

BIG LIP PLUMPGASM W ODCIENIU NUDEGASM DIAMONDS [NOWOŚĆ!]

SUPER NUDES SHAPEWEARTM BRUSH [NOWOŚĆ!]

GLOWGASM FACE PALETTE W ODCIENIU NUDEGASM [POWRÓCIŁA!]

HOLLYWOOD CONTOUR WANDS [TERAZ DOSTĘPNA W 5 NOWYCH! ODCIENIACH]

SUPER NUDES LIPSTICK

SUPER NUDES EASY EYE PALETTE

SUPER NUDES LINER DUO

