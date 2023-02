Małe i wielkie przyjemności dla skóry

By dać upust emocjom, dobrze jest wypracować swój własny rytuał, który będzie się kojarzył z prawdziwym odpoczynkiem. Nie musi trwać długo - wystarczy pół godziny, by się odstresować. Najlepiej sprawdzi się masaż całego ciała, włącznie ze skórą twarzy i głowy, w połączeniu z Twoją ulubioną muzyką. Możesz się wspomóc wybranymi akcesoriami do masażu, np. wałki, szczotki, masażery. Aby zapewnić maksymalne rozluźnienie, przed masażem wykonaj krótki trening Yogi albo ćwiczenia rozciągające. Do picia możesz przygotować swoją ulubioną herbatę ziołową. W tle warto rozstawić świece lub kadzidełka, które doskonale dodadzą nastroju. Chwilę dla siebie uprzyjemnij dodatkowo pięknymi zapachami, wybierając odpowiednie produkty kosmetyczne, które będą nie tylko pobudzać zmysły, ale również odpowiednio pielęgnować. Weź głęboki wdech i zaczynamy!

DOMOWE SPA DLA DUSZY I CIAŁA

Jako masaż możesz potraktować… peeling! Pobudzi krążenie, wygładzi ciała i pozwoli się rozluźnić. Peeling cukrowy BARWA Barwy Harmonii Sweet Coffee zawiera naturalne kryształki cukru i kawy, które w połączeniu z ekstraktami owocowymi, bogatymi w kwasy AHA, zapewnią delikatne, ale dokładne złuszczenie i doskonałe wygładzenie. Formuła rozprowadza się po ciele w bardzo przyjemny sposób. Olej z nasion kawy i ekstrakt kofeinowy z guarany ujędrniają i poprawiają napięcie skóry. A oleje kokosowy, bawełniany i słonecznikowy oraz masło shea głęboko odżywiają. Peeling pozostawia delikatny film, aby zapewnić skórze nawilżenie na dłużej. W dodatku przepiękny i intensywny zapach cappuccino pobudzi niczym filiżanka Twojej ulubionej kawy na rozpoczęcie dnia i niesamowicie umila kąpiel. A w łazience będzie unosił się jeszcze długo po użyciu…

BARWA Barwy Harmonii Peeling cukrowy Sweet Coffee 34,99 zł/250 ml

OLEJ STRES

Wiemy, jak trudno się zdystansować i wyłączyć z wiecznego trybu gotowości. Nauka odpuszczania sobie bywa trudna, ale warto próbować. Aby podziękować swojemu ciału i sprawić, że pielęgnacja stanie się jeszcze przyjemniejsza, koniecznie wypróbuj Nuxe Huile Prodigieuse® Riche Suchy olejek o wzbogaconej konsystencji. Będzie idealnym wyborem, nie tylko ze względu na swoje właściwości odżywcze. To zmysłowe doznanie i kojąca pieszczota, nawet dla najbardziej suchej skóry.

Zobacz także: Kosmetyczne nowości na wiosnę 2023. W tym sezonie postaw na pielęgnację i pełny blask

Oszałamiająca promienna woń rozgrzanego piasku i wakacji tworzy niesamowity nastrój, dopieszcza duszę i ociepla atmosferę. Ta wersja kultowego suchego olejku Nuxe posiada zwiększone stężenie naturalnych, drogocennych składników, aby jeszcze intensywniej odżywiać i nawilżać. Dzięki olejowi tsubaki skutecznie spowalnia procesy starzeniowe. Już klika drogocennych kropli efektywnie pomaga w walce z rozstępami. Ma jedwabistą konsystencję oraz suche, satynowe wykończenie. Świetnie się sprawdzi również w pielęgnacji włosów.

Nuxe Huile Prodigieuse® Riche Suchy olejek o wzbogaconej konsystencji 155 zł/100 ml

DOTYK JAK LUKSUS

Pora na prawdziwe ukojenie dla skóry twarzy. Podaruj sobie odrobinę luksusu. EISENBERG Paris Pure White Massage Crème Lumière to kremowy masaż rozświetlający, stworzony właśnie po to, by móc celebrować z Tobą chwile dla siebie i maksymalnie wzmacniać doznania towarzyszące pielęgnacji. Rozświetla i głęboko odżywia skórę, dając przy tym uczucie komfortu i odprężenia. Dzięki witaminie C i ekstraktowi ze stokrotki, wykazuje również silne działanie antyoksydacyjne. Rozpływająca się, nawilżająca tekstura, bogata w naturalne oleje roślinne zapewnia intensywne działanie odżywcze dla każdej, nawet problematycznej skóry. Olejek eteryczny ze skórki cytryny ujędrnia, pomaga w walce z trądzikiem i przebarwieniami, a ekstrakt z pączków buka nawilża i wygładza zmarszczki, poprawiając strukturę naskórka. Wystarczy rozgrzać niewielką ilość kremu w zagłębieniu dłoni i dokładnie, powoli rozprowadzać na twarzy, szyi i dekolcie.

Jako krok drugi i idealne dopełnienie luksusowego rytuału rekomendujemy zastosowanie EISENBERG Paris Pure White Masque Crème Relaxant. To kremowa maseczka relaksująca, która już od pierwszego użycia pomaga przywrócić cerze rozświetlenie, nawilżenie i przeciwdziała powstawaniu przebarwień. Wycisza skórę twarzy i ją regeneruje. Odpowiada za to formuła Trio-Moleculaire® w połączeniu ze składnikami aktywnymi, takimi jak: Bisabolol, olej z dzikiej róży, kwas hialuronowy, witaminy C i E oraz wyciąg z kwiatów stokrotki pospolitej. Zastosowanie tego duetu dodatkowo wzmacnia działanie. Takie połączenie stanowczo wykracza poza zwyczajną, codzienną pielęgnację. To nie tylko skuteczna regeneracja dla szarej i zmęczonej cery, ale też niesamowita rozkosz dla zmysłów, która w pełni pozwoli na relaks i wyciszenie i z pewnością poprawi nastrój po ciężkim dniu.

EISENBERG Paris Pure White Massage Crème Lumière 339 zł/75 ml |EISENBERG Paris Pure White Masque Crème Relaxant 479 zł/75 ml

Dostępne stacjonarnie w perfumeriach Sephora i na sephora.pl

UKOJENIE DLA ZMĘCZONEJ CERY

Choć najczęściej o tym zapominamy, nasza skóra twarzy po każdym dniu jest tak samo zmęczona jak nasze ciało. Jej stan się pogarsza, traci jędrność, staje się szara i matowa. Aby przywrócić jej naturalny blask, sięgnij po Sesderma C-VIT 5 Serum liposomowe. To innowacyjny dermokosmetyk, który zawiera aż pięć rodzajów witaminy C, dzięki czemu koncentruje jej całą moc antyoksydacyjną w jednej formule. Oprócz maksymalnego rozświetlenia serum stymuluje zapobiega powstawaniu zmarszczek i przebarwień, ujędrnia i redukuje uszkodzenia oksydacyjne. Dzięki kompleksowi napinającemu, kwasowi hialuronowemu, proteoglikanom i wąkrotce azjatyckiej, serum daje natychmiastowe efekty, zapewniając skórze blask i jędrność już od pierwszego dnia stosowania.

Sesderma C-VIT 5 Serum liposomowe 218 zł/30 ml

i Autor: Materiały prasowe Pielęgnacja