Małe rytuały - duże zmiany

Wypracowanie mocnych nawyków zmienia naszą rzeczywistość i realnie wpływa na nasze funkcjonowanie. A metoda małych kroczków doprowadza nas do celu skuteczniej niż nagły (ale krótkotrwały) zryw. Systematyczność zdaje egzamin w pracy, w domu, w sporcie i w… pielęgnacji. Nie jest tajemnicą, że nawet najdroższy krem nie zadziała, gdy sięgniemy po niego za późno lub nie będziemy stosować go systematycznie. Dlatego dla naszej urody znaczenie ma to, co robimy każdego dnia.

CZAS NA KAWĘ

A może kawa na czas? Wystarczy, że zamiast tradycyjnej wybierzesz suplement diety o smaku ulubionej caffè latte, który pomoże zadbać o kondycję skóry, włosów i paznokci. Wystarczy picie jednej filiżanki dziennie, by w ciągu kilku tygodni zauważyć zmiany. Kolagenowa formuła piękna REMÉ to kompozycja bioaktywnych peptydów kolagenowych VERSIOL® oraz witamin i minerałów, które wspierają zdrowie skóry, włosów i paznokci. Teraz dostępna jest w dwóch limitowanych wersjach smakowych: CAFFÈ LATTE o smaku waniliowym i CAFFÈ LATTE o smaku orzechowym. W składzie obok VERISOLU B, witamin: A, B i C, biotyny, cynku, selenu, miedzi i manganu znajduje się kofeina - dla CAFFÈ LATTE o smaku orzechowym zawartość kofeiny w 1 porcji to 40 mg. Filiżanka takiej kawy dziennie, pita systematycznie może przynieść korzyści dla naszej urody. Najlepiej smakuje, gdy przygotujemy ją na bazie letniego mleka roślinnego lub tradycyjnego. A samo wprowadzenie takiego nawyku możemy potraktować jako czas dla siebie.

DLACZEGO WARTO SUPLEMENTOWAĆ KOLAGEN?

Główną rolą kolagenu jest zapewnienie struktury, siły i wsparcia całego organizmu. Pomaga w tworzeniu się fibroblastów w skórze właściwej (środkowa warstwa skóry), co pomaga rosnąć nowym komórkom. Odgrywa też ważną rolę w zastępowaniu martwych komórek skóry. Z wiekiem, po 20. roku życia ubywa około 1% kolagenu rocznie. Skóra staje się cieńsza i bardziej delikatna, zmniejsza się produkcja elastyny. Skutek? Powstawanie zmarszczek. Jednak należy pamiętać, żeby kolagen po który sięgamy miał działanie potwierdzone w badaniach klinicznych. Stosowanie 2,5 g peptydów kolagenowych Verisol® może poprawić elastyczność skóry, zmniejszyć objętość zmarszczek czy zredukować widoczność cellulitu. Przyjmowanie Verisolu® w dawce 2,5 g/dobę przez okres 8 tygodni prowadzi do znacznej poprawy elastyczności skóry w porównaniu z grupą kontrolną, a efekty były zauważalne już po 4 tygodniach suplementacji. Tendencja ta utrzymywała się przez cały okres suplementacji oraz 4 tygodnie po jej zakończeniu.

DODATKOWE WSPARCIE

Kolagenowa formuła piękna REMÉ to kompozycja bioaktywnych peptydów kolagenowych oraz witamin i minerałów, które wspierają zdrowie skóry, włosów i paznokci. Suplement zawiera też witaminę C, która wspiera wchłanianie kolagenu, cynk i selen, które pomagają zachować zdrowe paznokcie, witaminę A, witaminy z grupy B (ryboflawinę, niacynę, biotynę) oraz jod, które wspomagają zdrową skórę, miedź, pomocną w utrzymaniu jej prawidłowej pigmentacji oraz selen wspierający skórę w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Produkt jest bezglutenowy. Nie zawiera laktozy ani dodatku cukrów, jedynie te naturalnie występujące.

