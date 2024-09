Małgorzata Socha polską ambasadorką gamy kosmetyków ANTI-ÂGE GLOBAL od Yves Rocher

Skóra dojrzewa i starzeje się razem z nami - to naturalny proces, przed którym nie da się uciec. Ważnym elementem troski o skórę jest odpowiednia pielęgnacja oparta na właściwie dobranych kosmetykach. 7 lat badań naukowych połączonych z unikalną wiedzą o pąkach roślinnych pozwoliło marce Yves Rocher na stworzenie innowacyjnej formuły przeciwstarzeniowej, którą zamknięto w produktach Anti-Âge Global.

- Ekstrakt z pączków kwiatów w składzie kosmetyków i eleganckie, biało-złote opakowania, które pięknie wyglądają w łazience - to jako pierwsze przekonało mnie do wypróbowania serii Anti-Âge Global. Okazało się, że kosmetyki z tej linii są doskonałe dla mojej cery; odpowiednio ją nawilżają, skóra jest odżywiona i rozświetlona. Do tego pięknie pachną! - mówi Małgorzata Socha, która we wrześniu została polską ambasadorką Anti-Âge Global od Yves Rocher.

Tworząc kosmetyki z linii Anti-Âge Global specjaliści Yves Rocher udoskonalili i opatentowali proces biotechnologii roślin, uzyskując innowacyjny składnik aktywny – wyciąg z pąków roślinnych, a dokładnie z pączka Syringi (roślina Syringa Vulgaris-odmiana lilaka). Ten drogocenny nektar botaniczny posiada silne właściwości odnawiające skórę; to właśnie w pączkach roślin znajduje się bowiem najwięcej substancji odżywczych, witamin oraz minerałów, niezbędnych do wzrostu i rozwoju rośliny.

W skład serii Anti-Âge Global wchodzą kremy do twarzy i pod oczy, serum na dzień i na noc oraz kuracja rozświetlająca w kapsułkach.

- Moim ulubieńcem z serii Anti-Âge Global jest wielofunkcyjny krem regenerujący na dzień i na noc, który można stosować również jako maskę na noc. Ma wspaniałą, maślaną konsystencję i szybko się wchłania, dzięki czemu praktycznie od razu mogę nałożyć na twarz lekki makijaż. A w nocy ciężko pracuje nad nawilżeniem i regeneracją zmęczonej po całym dniu skóry:) - zdradza Małgorzata Socha.

W każdym słoiczku tego kremu znajduje się 10 milionów cennych komórek regeneracyjnych. Bogata, ale łatwo wchłaniająca się konsystencja kremu sprawdza się doskonale do pielęgnacji na dzień i na noc oraz jako odżywcza maska na noc.

- Anti-Âge Global to jedna z naszych kluczowych serii kosmetyków do pielęgnacji twarzy i prawdziwa innowacja jeśli chodzi o wykorzystanie składników roślinnych w ogólnie dostępnych produktach przeciwstarzeniowych. Współpraca z Małgorzatą Sochą jako ambasadorką tych kosmetyków jest dla nas ekscytującym krokiem w rozwoju marki. Bardzo się cieszę, że kampanię realizujemy na tak prężnie rozwijającym się i obiecującym rynku beauty, jakim jest Polska - powiedział Miroslav Kubricht, CEO Central & Eastern Europe, Yves Rocher.

Moc roślinnej pielęgnacji

Marka Yves Rocher od lat słynie z innowacyjnych rozwiązań bazujących na składnikach roślinnych. W swoich produktach wykorzystuje najnowsze technologie i niezmiennie korzysta z darów natury. Oprócz skoncentrowanej formuły z pąków roślinnych, w kosmetykach z linii Anti-Âge Global są także wyciąg z jabłek, inozytol z ryżu, olej z pestek winogron, z ogórecznika, lnianki, olej jojoba i roślinna gliceryna.

i Autor: materiał prasowy Yves Rocher

i Autor: materiał prasowy Yves Rocher