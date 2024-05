Małgorzata Walewska w nowej roli Słynna mezzosopranistka pierwszą Ambasadorką projektu kulturalnego #PolishOperaNow

W ramach swojej ambasadorskiej misji artystka nagrała krótki filmik promujący portal. Z werwą i poczuciem humoru zachęca do regularnego sprawdzania, co słychać na scenach operowych nie tylko w Polsce, ale i na świecie, co obejrzeć, kogo śledzić i na jakie spektakle warto czekać. Filmik można obejrzeć na Instagramie: PolishOperaNow | Charismatic and inspiring, featured on the world’s greatest opera stages... We are proud to announce mezzo-soprano Małgorzata Walewska has… | Instagram

Misją serwisu #PolishOperaNow jest rzetelna, zwięzła i przejrzysta informacja kulturalna. Czytelnik poznaje realizatorów, miejsca, kompozytorów, śpiewaków, reżyserów, historię, mity i legendy. Portal to także skarbnica wiedzy z zacięciem edukacyjnym. Nie tylko informuje o bieżących wydarzeniach, ale także rozwija horyzonty, pasję i ułatwia zrozumienie sztuki operowej. Mocną stroną redakcyjną są wywiady z ludźmi opery, które dają możliwość lepszego poznania dzieł przed ich obejrzeniem na scenie. Informacje podawane są w dwóch językach: po polsku i po angielsku.

Chcemy być serwisem informacyjnym pierwszego wyboru dla wszystkich miłośników opery, ale też inspirować jeszcze nieprzekonanych i pokazywać im piękno tej sztuki. Jesteśmy jedynym portalem w Polsce, który istnieje w wersji angielskiej. Promujemy na świecie to, co dzieje się w naszym kraju i głośno mówimy o sukcesach polskich śpiewaków na międzynarodowych scenach – mówi Agata Ubysz, pomysłodawczyni i założycielka portalu, który oficjalnie został uruchomiony w październiku 2023 roku, a już zgromadził całkiem pokaźne grono fanów (prawie 2 tys. obserwujących na Facebooku).

Operowa agencja informacyjna www.polishoperanow.com pierwotnie była wirtualną przestrzenią do współpracy artystycznej w dziedzinie muzyki klasycznej. Udostępniała filmy wideo, efekty współpracy polskich śpiewaków operowych i reżyserów bądź artystów wizualnych. Filmy zrealizowali tacy polscy śpiewacy jak Andrzej Dobber, Aleksandra Kubas-Kruk, Małgorzata Walewska czy Michał Sławecki. Platforma otrzymała wsparcie od MKiDN w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Informacje #PolishOperaNow są dostępne w kanałach tj. Facebook, Instagram, YouTube i Twitter.

Małgorzata Walewska

Jest jedną z najbardziej uznanych polskich śpiewaczek operowych. W swojej 30-letniej karierze współpracowała z wieloma światowej sławy dyrygentami i wystąpiła na ponad 30 scenach teatrów operowych m.in.: w Teatro Real w Madrycie, Covent Garden w Londynie, Metropolitan Opera w Nowym Jorku, Semperoper w Dreźnie, Deutsche Oper w Berlinie, Teatro Nacional de São Carlos w Lizbonie, Teatro dell’Opera w Rzymie, Seattle Opera, San Francisco Opera, Grand Théâtre w Genewie, Finnish National Opera w Helsinkach, Washington National Opera czy Herodion Theatre w Atenach. Do pokazowych ról Małgorzaty Walewskiej należą Carmen, Amneris, Azucena, Dalila, Eboli, Ulryka, Kundry czy Santuzza. W 2014 roku artystka została mianowana Dyrektorem Artystycznym Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu. W 2016 roku otrzymała nadawany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Złoty Medal Gloria Artis, podkreślający wybitny wkład artystki w rozwój kultury polskiej.

Małgorzata Walewska to jedyna członkini jury, która zasiada w jury programu rozrywkowego Polsatu „Twoja Twarz Brzmi” od samego początku 8 marca 2014. Za występy w programie trzy lata z rzędu była nominowana do Telekamery „Tele Tygodnia” w kategorii Juror.

i Autor: materiał prasowy Małgorzata Walewska