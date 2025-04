Marka Aveda kontynuuje podczas dorocznej kampanii Earth Month swoją misję, aby zakończyć globalny kryzys wodny

Marka Aveda zachęca do podejmowania podczas Miesiąca Ziemi różnorodnych działań, aby zbierać fundusze i zwiększać świadomość inicjatyw związanych z czystą wodą. Można się w nie zaangażować, kupując produkt w edycji limitowanej z okazji Aveda Earth Month, dołączając do akcji organizowanych w ramach tej kampanii, propagując zmiany nawyków korzystania z wody lub przekazując bezpośrednie wpłaty na rzecz charity: water. Dołącz do Aveda, aby wspólnie dzięki czystej wodzie zmieniać świat na lepsze podczas tegorocznej kampanii Earth Month.

„Kampania Earth Month to szansa na chwilę refleksji i potwierdzenie naszego zaangażowania w misję, którą zapoczątkował prawdziwy wizjoner i twórca marki, Horst Rechelbacher. Jego wyjątkowa działalność na rzecz ochrony naszej planety nadal jest dla nas drogowskazem, dzięki któremu prowadzimy inicjatywy w ramach Earth Month i nie tylko” — powiedział Shane Wolf, Global Brand President w Aveda. „Podejmowane przez nas działania nie ograniczają się jedynie do organizacji wydarzeń i potwierdzają nasze długofalowe zaangażowanie w akcje mające na celu dobro zarówno społeczne, jak i naszej planety. Dzięki kampanii Earth Month kontynuujemy dziedzictwo Horsta, ponieważ w promowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich bierze udział cała nasza społeczność”.

AVEDA CLEAN WATER CHALLENGE

Zaczynając w Światowy Dzień Wody i kontynuując przez cały Miesiąc Ziemi w roku 2025, marka Aveda zachęca do wzięcia udziału w #AvedaCleanWaterChallenge. Jest to społeczna kampania koncentrująca się w każdym tygodniu na wprowadzaniu zmian w różnych drobnych, ale mających duży wpływ nawykach, która wpisuje się w globalne inicjatywy prowadzone na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podczas pierwszych trzech tygodni jej trwania zadanie polega na liczeniu, ile razy dziennie używamy czystej wody. Jednocześnie należy promować dietę wegańską i korzystać z przedmiotów wielokrotnego użytku lub nadających się do recyklingu zamiast ich plastikowych, jednorazowych odpowiedników. A następnie przechodzimy do dwóch kluczowych, proponowanych przez markę Aveda aktywacji w ramach dorocznego Miesiąca Ziemi: No Wash Day oraz Aveda Walks for Water.

No Wash Day (Dzień bez mycia włosów)

W Dniu Ziemi, czyli we wtorek 22 kwietnia, Aveda zachęca wszystkich do nieumycia włosów w ramach prowadzonej przez markę kampanii #NoWashDay. Rezygnując z tej czynności, każdy z nas może oszczędzić średnio około 23 litrów1 wody dziennie. Akcja ta będzie nagłaśniania przez influencerów i twórców z całego świata. W jej ramach będą prezentować fryzury wykonane bez uprzedniego umycia włosów, za to z użyciem kremu do stylizacji w edycji limitowanej z okazji Miesiąca Ziemi oraz innych produktów Aveda takich jak np. Shampowder Dry Shampoo. W ten sposób zapewnią wsparcie oraz nadadzą impet akcji #NoWashDay, a także zainspirują swoich fanów do aktywnego w niej udziału.

#nowashchallange

Aveda Walks for Water (Spacery po wodę z Aveda)

W niedzielę 27 kwietnia, Aveda zachęca swoich klientów, partnerów biznesowych, pracowników, współpracujące salony i wszystkie osoby, którym bliska jest ta idea, aby dołączyły do inicjatywy Aveda Walks for Water. Należy zdać sobie sprawę z tego, że aby mieć w krajach rozwijających się dostęp do pitnej wody, trzeba przejść dziennie średnio około sześciu kilometrów. Dlatego Aveda chce zachęcić wszystkich do przejścia takiego samego dystansu w geście solidarności, żeby więcej ludzi dowiedziało się o charity: water. A przede wszystkim, by uzmysłowić im, jak ważny jest dostęp do pitnej wody dla każdego. Osoby, które zdecydują się wziąć udział, mogą umieszczać posty ze spaceru w swoich mediach społecznościowych, oznaczając je #AvedaWalksForWater, aby zwiększać świadomość tej inicjatywy. Wybierz się na spacer z lokalną społecznością Aveda, z rodziną lub przyjaciółmi. Nawet drobne działania mogą wiele zmienić, a każdy krok ma wielką moc.

TROSKA – MISJA MARKI AVEDA

Zgodnie z podstawową misją Aveda, jaką jest troska o naszą planetę, marka już od dziesięcioleci jest pionierem w zakresie działania na rzecz ochrony środowiska, ustanawiając nowe standardy dla całej branży beauty. Aveda prowadzi swoją działalność, przede wszystkim mając na uwadze ochronę środowiska. Znajduje to odzwierciedlenie w opracowywaniu wegańskich formuł posiadających certyfikat Leaping Bunny, odpowiedzialnym pozyskiwaniu składników pochodzenia naturalnego, odpowiedzialnych opakowaniach i procesach produkcyjnych. Do działań tych zalicza się również ochrona źródeł wody pitnej i zapewnianie ludziom dostępu do niej. Oprócz tego marka Aveda posiada także certyfikat B Corporation potwierdzający, że spełnia wysokie standardy społeczne i środowiskowe oraz normy dotyczące przejrzystości i odpowiedzialnej działalności. Więcej informacji na temat misji oraz inicjatyw na rzecz równoważonego rozwoju prowadzonych przez markę Aveda można znaleźć na stronie aveda.com/mission-of-care.