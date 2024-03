Marka Crocs przywoła Twoje ukryte wspomnienia z dzieciństwa

Fryzjer alert: kobiety po 60-tce przychodzą do salonu i błagają o taką fryzurę na krótkie włosy na wiosnę. Wykwintne cięcie odejmuje lat i dodaje elegancji. Modna fryzura po 60-tce

Nowe modele, takie jak Siren Clog i Stomp Slide, zdobywają serca zarówno entuzjastów mody, jak i fanów Hello Kitty, oferując nowoczesną interpretację klasyki. Iconic Classic Clog nabiera nowego życia, zachowując swój charakterystyczny design, ale wzbogacając go o kultowe motywy Hello Kitty.

Crocs Stomp Slide, jako nowość, jest kwintesencją śmiałości i wyrafinowania, przy zachowaniu charakterystycznego komfortu i funkcjonalności, znanego z marki Crocs. Występujący w czerwieni, ulubionym kolorze Hello Kitty, ten model przyciąga uwagę swoją atrakcyjnością i świeżością.

Nie można zapomnieć również o Siren Clog, który stanowi esencję kobiecego wdzięku i elegancji, pozostając jednocześnie wiernym wygodzie Crocs i urokowi Hello Kitty.

W kolekcji, nawiązującej do korzeni Hello Kitty oraz DNA Crocs, wielbiciele marki znajdą także unikalne, wielkoformatowe przypinki Jibbitz™, które dodają osobistego charakteru każdemu butowi.

Zapraszamy do uczczenia 50. rocznicy Hello Kitty wraz z Crocs, wkładając na stopy te wyjątkowe, kolekcjonerskie modele, będące hołdem dla ikony, a zarazem wyrazem osobistego stylu i charakteru.

i Autor: Materiały prasowe Crocs

