Ten błyszczyk dodaje moim ustom nawilżenia i objętości. Efekt powiększenia ust bez podrażnienia

O tym nie zapominaj. Podstawowe kroki w pielęgnacji.

Krok 1 - demakijaż

Zmycie makijażu to absolutna podstawa każdej wieczornej pielęgnacji. Kosmetolodzy są zgodni, największych grzechem jakie popełniamy jest chodzenie spać w makeupie. Dokładny demakijaż to podstawowa rzecz, jaką powinniśmy wykonywać przed spaniem.

Krok 2 - odpowiednie mycie twarzy

Wiele osób błędnie myśli, że wykonany demakijaż oznacza, że twarz jest umyta. Tak nie jest, po pozbyciu się ze skóry makeupu musimy ją dogłębnie oczyścić, w tym celu stosuje się wszelkie kosmetyki zmywalne wodą, takie jak żele do mycia, pianki i płyny myjące. Dopiero po tym kroku nasza skóra jest czysta i przygotowana pod inne kosmetyki.

Krok 3 - tonizacja

Kiedy mamy już dobrze oczyszczoną skórę to czas na tonik. Wiele osób uważa, że produkt ten ma działanie podobne do płynów micelarnych i oczyszcza cerę. tak jednak nie jest. Tonik przede wszystkim tonizuje cerę, co oznacza przywrócenie i podtrzymanie jej naturalnego pH, które często jest zaburzone przez kosmetyki, które stosujemy. Dodatkowo produkty dostępne na rynku posiadają także inne właściwości, takie jak nawilżenie czy działanie kojące.

Krok 4 - serum

Serum to preparat o działaniu silniejszym niż kremy. Stosuje się zazwyczaj go przed aplikacją kremu, by aktywne składniki w nim zawarte mogły lepiej się wchłonąć. Jego działanie jest silnie skoncentrowane i w zależności od swoich potrzeb może wybierać kosmetyki o innych właściwościach. Obecnie na rynku dostępnych jest ich na prawdę wiele, są takie o działaniu przeciwzmarszczkowym, zmniejszającym pory, czy niwelującym przebarwienia. Kosmetolodzy rekomendują, by co jakiś czas zmieniać serum, tak by nasza skóra nie przyzwyczaiła się do jego składników aktywnych.

Krok 5 - krem

Ostatnim krokiem podstawowej pielęgnacji jest krem, również krem pod oczy. To ostatni etap porannej i wieczornej rutyny. Podobnie jak w przypadku serum możemy wybierać kosmetyki dopasowane do naszych potrzeb. Pamiętajmy jednak o właściwym nawilżeniu skóry, nawet cera tłusta tego potrzebuje. Na tak przygotowaną twarz możesz zastosować masaż, dzięki temu skóra będzie jeszcze bardziej pobudzona, a składniki aktywne zawarte w kosmetykach lepiej się wchłoną. Przed aplikacją makijażu należy jeszcze pamiętać, by zastosować krem SPF, który będzie chronił przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. To krok, którego nie wolno pomijać.

