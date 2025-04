i Autor: materiały prasowe Vans

Marka Vans zaprasza na wyjątkową historię - "YE TALE OF DOOBIE"

Achhh, opowieść o Dobim... niegdyś skromnym skejterze z małej francuskiej wioski, dziś królujący na otwartych wodach z własną wersją kolorystyczną Vans Skate Old Skool. Ale to nie jest po prostu jakiś tam Old Skool – to mityczny Doobie Skate Old Skool Net, nowe spojrzenie na klasykę deskorolkowej legendy.