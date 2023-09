Markowe perfumy w wielkiej promocji Rossmanna. Ten zapach to radość i szczęście zamknięte we flakonie za mniej niż 100 zł. Tajemnicza porzeczka i zmysłowy jaśmin otulą Twe zmysły

Nowe promocje w Rossmannie. Woda toaletowa Tommy Hilfiger za mniej niż 100 zł

Promocje na perfumy w Rossmannie. Marzysz o idealnym jesiennym zapachu, który wprawi Cię w dobry humor i będzie utrzymywał się przez wiele godzin? Teraz już nie musisz iść na żadne kompromisy. W najnowszej promocji Rossmanna znajdziesz rewelacyjne przeceny na markowe zapachy. Luksusowe flakony kupisz nawet za mniej niż 100 zł. Tak jest między innymi w przypadku wody toaletowej dla kobiet Tommy Hilfiger Tommy Girl, która tylko do 15 września w Rossmannie kosztuje 97,99 zł. To piękna, kwiatowo – owocowa kompozycja dla nowoczesnych kobiet. Połączenie odżywczych i energetycznych owoców aromatycznymi i romantycznymi kwiatami sprawia, że jest to idealny zapach na jesień. Długo utrzymuje się na skórze i roztacza woń zmysłowej tajemnicy. W nutach głowy wyczuwalna jest: czarna porzeczka, kamelia, kwiat z jabłoni. Zaś nuty głowy tworzą magnolia, skóra, drewno cedrowe, jaśmin oraz cedr. Wszystko to przełamane nutami serca, w których dominuje róża oraz fiołek. Tommy Hilfiger Tommy Girl to genialny zapach na jesień 2023. Teraz w promocji Rossmanna kupisz go za mniej niż 100 zł.

