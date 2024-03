Marzysz o aksamitnie gładkich piętach? Z tymi plastrami z łatwością uzyskasz efekt „baby feet”!

Wiosenne perfumy, które otulą Twe zmysły niczym romantyczny kochanek. To odtworzenie wspomnienia słonecznego popołudnia podczas zbioru pomidorów w zielonym ogrodzie

W ofercie marki SHEFOOT, specjalizującej się w pielęgnacji skóry stóp, pojawiły się nowe Zmiękczająco-wygładzające plastry na pięty. Stanowią one ratunek dla pękających, zrogowaciałych i szorstkich pięt. Plastry składają się z części samoprzylepnej i części w formie „opatrunku” nasączonego żelem bogatym w składniki aktywne. Dzięki takiej konstrukcji plastry nie przesuwają się podczas ruchu stóp i nie przeszkadzają podczas spania, a zawartość nie wylewa się i nie cieknie. Plastry to idealne rozwiązanie dla osób nieprzepadających za skarpetkami złuszczającymi lub nie mających czasu na aplikację standardowych kremów do stóp.

Efekt baby feet - optymalnego zmiękczenia i wygładzenia naskórka BEZ EFEKTU ŁUSZCZENIA, to zasługa odpowiedniej kompozycji składników aktywnych.

W składzie żelu znajdziemy:

mocznik, który nawilża i zmiękcza naskórek,

kwasy AHA i BHA - złuszczają zrogowaciały naskórek i działają na niego zmiękczająco,

alantoinę i panthenol – koją, łagodzą podrażnienia i zwiększają poziom nawilżenia,

oleje i masła roślinne, w tym olej arganowy, olej makadamia, masło shea, które nawilżają, regenerują, odżywiają i wpływają na wygładzenie naskórka,

ekstrakty z owoców, m.in. z owoców słodkiej pomarańczy i czarnej borówki, które wpływają regenerująco i odświeżająco na skórę.

olejek z drzewa herbacianego – działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie, przyspiesza regenerację skóry.

W formule żelu, znajdziesz także woski, które działają okluzyjnie, chroniąc skórę przed utratą wilgoci.

Jak używać Zmiękczająco- wygładzających plastrów na pięty?

Plastry przyklejamy na noc jedynie na suchą i zrogowaciałą skórę pięt - nie naruszamy tym samym pozostałej gładkiej skóry stóp, niewymagającej zmiękczenia. Efekty zauważymy już od 1 aplikacji.

Zmiękczająco-wygładzające plastry na pięty dostępne są m.in. w sklepach sieci Rossmann i na www.bielenda.com

i Autor: Materiały prasowe SHEFOOT