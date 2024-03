Maska LED, którą pokochały gwiazdy - pokazuje ją nawet Georgina Rodriguez!

Celebrytka, nawet gdy znajduje się na wysokości 10.000 metrów nad ziemią, w swoim prywatnym odrzutowcu, nie rezygnuje z zaawansowanej pielęgnacji skóry. Doskonale widać to na jednym z jej ostatnich postów na Instagramie, na którym Georgina pozuje z ekskluzywną maską LED FAQ 202 (marki spod parasola FOREO), która zrewolucjonizowała rynek beauty-tech dzięki swojej innowacyjności.

i Autor: Materiały prasowe Foreo

Dlaczego gwiazdy (i nie tylko) kochają maski LED?

Maski LED to odkrycie ostatnich lat. Dla wielu osób stanowią alternatywę dla botoksu i inwazyjnych zabiegów chirurgicznych. Szczególnie pożądane są te wyposażone w czerwone światło LED i światło NIR (czyli bliskie podczerwieni), ponieważ zagęszczają skórę i dają efekt anti-aging. Przy wyborze maski warto zwrócić uwagę na długość fali światła LED - im dłuższe światło, tym głębiej i lepiej będzie działać na skórę. Maski wyposażone w światło o za krótkich falach nie dadzą żadnych efektów.

Futurystyczna przyszłość beauty

Maska FAQ 202, której używała Georgina, wyposażona jest aż w 8 kolorów leczniczego światła LED. Pożądane światło NIR (bliskie podczerwieni) skutecznie działa w odwracaniu oznak starzenia się skóry, stymulując produkcję kolagenu, zmniejszając zmarszczki oraz nadając skórze odświeżony wygląd. Z kolei niebieskie światło, wybrane przez samą Georginę, skutecznie redukuje niedoskonałości i opuchliznę.

Warto też dodać, że maska FAQ™ 202 stworzona jest z ultralekkiego silikonu dopasowującego się do każdego kształtu i wielkości twarzy. W przeciwieństwie do innych masek LED, które emitują światło tylko w kilku określonych miejscach na skórze, maska FAQ™ 202 rozprowadza światło równomiernie poprzez 600 zoptymalizowanych punktów świetlnych. Dzięki temu światło LED przenika przez każdy milimetr skóry. Zabieg maską trwa od 5 do 15 minut i zaleca się korzystanie z niego od 3 do 5 razy w tygodniu, w zależności od indywidualnych potrzeb. Po połączeniu z aplikacją dostępne są różne, wstępnie wgrane zabiegi, a nawet alarm przypominający o konieczności użycia maski.

A rezultaty? Można zaobserwować już po 2 tygodniach.

Maska LED - spotted u gwiazd

Kochamy podglądać, w jaki sposób znani nam z ekranów i wybiegów dbają o swoją cerę, a maskę FAQ 202 coraz częściej widujemy na relacjach celebrytów. Począwszy od wspomnianej już Georginy Rodriguez, przez makijażystę gwiazd Harolda Jamesa, czy u przepięknej aktorki Evy Green (znanej m.in. z bondowskiego "Casino Royal" czy "300: Początek imperium"). Na naszym rodzimym rynku maskę LED od FAQ Swiss (by FOREO) mogliśmy zauważyć m.in. u modelki i finalistki piątej edycji Top Model - Karoliny Pisarek, a także wyroczni mody Jessici Mercedes, która dodała ją do swojej codziennej rutyny pielęgnacyjnej.

Maski LED to trend, który ma szansę na stałe zagościć nie tylko u celebrytów, ale też w naszych domach. Pamiętajmy, aby przed zakupem sprawdzić długość fal LED i postawić na model, który sprosta naszym oczekiwaniom. A wybory gwiazd mogą być dobrą podpowiedzią!

Maski LED FAQ 202 dostępne są na foreo.com i u oficjalnych partnerów marki, jak Sephora.pl czy Notino.pl

