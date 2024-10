Maska LED od FOREO kradnie show w serialu Netflixa “Jack Whitehall - Ojcostwo z moim Ojcem”

Kultowa marka beauty zaprasza do swojej wyjątkowej krainy. Zapraszamy do Benemart!

Gwiazda wieczoru: nie tylko Jack Whitehall

"Jack Whitehall: Ojcostwo z moim ojcem" to komediowy serial dokumentalny, w którym brytyjski komik Jack Whitehall podróżuje ze swoim ekscentrycznym ojcem Michaelem. W każdym odcinku duet odwiedza różne miejsca na świecie, przeżywając zabawne perypetie podyktowane nieporozumieniami międzypokoleniowymi, które okraszone są humorystycznym spojrzeniem na relacje ojca z synem. W jednym z najnowszych odcinków Whitehall postawił swojego ojca w nietypowej dla niego sytuacji - zachęcając go do domowego spa z użyciem maski LED FAQ™ 202. Scena rozgrywająca się przy rodzinnym stole z nie tylko z humorem podjęła (ważny) temat dbania o skórę u mężczyzn, ale też ukazała genialne zalety futurystycznej maski od FAQ, wyposażonej w lecznicze światła LED.

i Autor: materiał prasowy FOREO

Idealne dopasowanie - nawet dla sceptycznych ojców

Gdy ojciec Jacka przymierzył maskę LED FAQ 202, widzowie mogli zobaczyć nie tylko zabawny moment, z których słynie cała seria, ale też dowód na genialność twórców FAQ™ Swiss. Tworząc to urządzenie, przeskanowali ponad 10 tysięcy twarzy, aby finalny produkt dopasowywał się do każdego kształtu. Silikonowa maska LED FAQ™ 202 to nie tylko gadżet do pielęgnacji skóry - ale prawdziwy przełom w domowym dbaniu o skórę! Urządzenie oferuje osiem różnych długości leczniczych fal światła, w tym światło bliskie podczerwieni (NIR). I choć brzmi to jak wyposażenie statku kosmicznego, używanie maski jest naprawdę proste, a jej technologia w widoczny sposób pomaga walczyć z oznakami starzenia, przebarwieniami i matową skórą. A co najważniejsze, sprawdzi się również w pielęgnacji męskiej cery.

FOREO podbija Netflixa

To już kolejny produkt od marki FOREO, który pojawił się w produkcji Netflixa. Kilka tygodni temu wytrawne oko mogło zauważyć kultową szczoteczkę do mycia twarzy LUNA 4 mini na toaletce Emily, głównej bohaterki hitowego serialu "Emily w Paryżu". Co ciekawe, ta widoczność przyczyniła się do niespodziewanie dużego wzrostu sprzedaży urządzenia, który zaskoczył nawet samą markę.

i Autor: materiał prasowy FOREO

Prezent doskonały

Urządzenia FOREO zarówno te, które pojawiają się w serialach, jak i pozostałe bestsellery marki to fantastyczny pomysł na prezent na różne okazje. Maska LED z FAQ 202 "Jack Whitehall: Ojcostwo z moim ojcem" sprawdzi się doskonale jako prezent na nadchodzący Dzień Chłopaka lub Święta. Gwarantujemy, że każda obdarowana nią osoba będzie zachwycona - niezależnie od płci!

i Autor: materiał prasowy FOREO