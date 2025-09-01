Męska elegancja w zapachach na jesień! “A co, jeśli istnieje inna droga?”

Nowa kompozycja zapachowa Prada Paradigme łączy w sobie intensywność, świeżość i zmysłową elegancję, oferując wyjątkowe doświadczenie dla wszystkich, którzy odkrywają własną autentyczną tożsamość.

Nazwa Paradigme to nawiązanie do Paradoxe – i stanowi zaproszenie do wyjścia poza schematy i odnalezienia własnego sposóbu na wyrażenie siebie. To zapach dla tych, którzy nie boją się zmian, chcą próbować nowych rzeczy i nie uznają jednej definicji męskości. Pewność siebie to ciekawość świata, a sukces – wolność wyboru.

Kompozycja zapachu otwiera się świeżością bergamotki z Kalabrii, której energetyczny charakter uzupełniają lekkie piżma. To połączenie wnosi jasność i świetlistą aurę, nadając całości wibrujący, pełen życia początek.

W sercu kompozycji pojawia się duet ekstraktów z geranium, który łączy w sobie zieloną, świeżą energię z subtelnymi, kwiatowo-różanymi akcentami. Dzięki temu klasyczny męski charakter zapachu zyskuje nowoczesny, kwiatowy wymiar, pulsujący zmysłowością i wyrafinowaniem.

Baza oparta na balsamie peruwiańskim, żywicy benzoesowej i drewnie guajakowym nadaje całości ambrowo-drzewny charakter. Te głębokie, dymne i żywiczne akordy wzmacniają intensywność zapachu, czyniąc go promiennym, energetycznym i niezwykle uzależniającym.

Zapach został stworzony przez troje wybitnych perfumiarzy: Marie Salamagne, Bruno Jovanovica i Nicolasa Bonneville’a. Efektem ich współpracy jest coś świeżego i przełomowego – kreacja, która świadomie łamie utarte zasady. Tradycyjnie perfumy konstruowane są zgodnie ze strukturą piramidy zapachowej: od świetlistych nut głowy, przez serce kompozycji, aż po głęboką bazę. Prada Paradigme odwraca ten schemat, czerpiąc inspirację z charakterystycznego dla marki symbolu trójkąta. „Odwrócenie klasycznej konstrukcji pozwoliło nam zaproponować zupełnie nowe doznanie. To zapach, który zaskakuje i angażuje zmysły od samego początku.” – Nicolas Bonneville, perfumiarz

Rodzina zapachowa: ambrowo-drzewna. Nuty zapachowe:

Głowa: bergamotka z Kalabrii

Serce: geranium bourbon

Baza: nuty ambrowo-drzewne

Twarzą Prada Paradigme został Tom Holland – aktor i przedsiębiorca, który w pełni oddaje charakter tego zapachu. Karierę rozpoczął jako 12-latek na londyńskiej scenie West Endu, a światową sławę zdobył dzięki roli Spider-Mana. Poza karierą aktorską, Tom aktywnie angażuje się w działania charytatywne, prowadząc rodzinną fundację The Brother’s Trust. Kampanii towarzyszy także filmowa odsłona w reżyserii Thomasa Vinterberga. Najbardziej znany ze swojego oscarowego filmu “Na rauszu” oraz pionierskiej pracy w ramach Dogme 95.

Prada Beauty stawia także na odpowiedzialne podejście – zarówno w projektowaniu zapachów, jak i ich opakowań. Już linia Paradoxe była stworzona z myślą o uzupełnianiu flakonów, a Paradigme kontynuuje ten kierunek. Uzupełnienie 150 ml pozwala zużyć o 65% mniej szkła, 75% mniej plastiku i 100% mniej metalu w porównaniu do trzech nowych flakonów po 50 ml. Paradigme to projekt, w którym odpowiedzialność stoi na pierwszym miejscu – od kompozycji po opakowanie. Wykorzystano cztery składniki pochodzące z certyfikowanych źródeł: geranium bourbon, balsam peruwiański, drewno gwajakowe i kalabryjską bergamotkę. Flakony zawierają 15% szkła z recyklingu i są w pełni przetwarzalne, a kartoniki mają certyfikat FSC™ MIX.

i Autor: Prada/ Materiały prasowe

