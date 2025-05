Mężczyzna + Rider = duet idealny!

„Sztuka wspólnego zdrowia". Podaruj mamie to, co najlepsze

Lekkie, wygodne japonki i klapki choć najczęściej są kojarzone z plażą czy basenem, to dawno już opuściły modowe granice letnich kurortów. Dziś są świetnym wyborem na co dzień – pasują zarówno do luźnych, casualowych stylizacji, jak i bardziej miejskich outfitów. A Rider o tym wie! Dowód? Najnowsza kolekcja na sezon wiosna-lato 2025. Znaleźć w niej można m.in. model Rider BAY XIV AD, czyli klasyczne klapki o ergonomicznym kształcie, dostępne w kilku wariantach kolorystycznych. Wykonane z elastycznego materiału, zapewniają komfort nawet podczas długiego noszenia. Posiadają perforowaną górną część dla lepszej wentylacji, a dzięki wyprofilowanej podeszwie dobrze dopasowują się do stopy, oferując wygodę i stabilność, także na śliskich powierzchniach. Minimalistyczny model Rider GRID SLIDE AD to zaś połączenie prostoty i wygody. Szeroki pasek z wytłoczonym logo zapewnia stabilność, a ergonomiczna podeszwa sprawia, że klapki dobrze dopasowują się do kształtu stopy. Są idealne zarówno na plażę, jak i na letnie miejskie spacery. Natomiast Rider PUMP SLIDE AD to klapki zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie w trzech wariantach kolorystycznych do wyboru. Wewnętrzna część podeszwy została pokryta wypustkami masującymi, co poprawia krążenie i zmniejsza zmęczenie stóp. Sportowy design sprawia, że świetnie pasują zarówno do codziennych stylizacji, jak i casualowego looku po treningu.

W kolekcji Rider dostępnych jest też wiele modeli tak lubianych japonek. Rider R1 ENERGY VII AD to klasyczne japonki z cienkimi gumowymi paskami. Lekkie i elastyczne, idealnie sprawdzą się w naprawdę ciepłe dni. Kolorowe nadruki palm czy zachodu słońca nadają im wakacyjny, swobodny styl. Rider IMPULSE THONG AD to natomiast japonki z grubszymi paskami w stonowanych barwach. Są uniwersalne, pasują zarówno na plażę, jak i do casualowego letniego outfitu. Będą świetnie wyglądać z lnianymi spodniami. Rider CAPE XVIII AD wyróżniają się za to amortyzacją i stabilizacją stopy. Ich ergonomiczny kształt sprawia, że będą bardziej wygodne niż klasyczne buty tego rodzaju. Są doskonale wyprofilowane i sprawdzą się na śliskich powierzchniach, np. nad basenem.

Marka Rider ma także coś dla miłośników sandałów. Model Rider FREE STYLE II PAPETE AD to klasyczne, czarne lub granatowe sandały z regulowanymi paskami na rzepy. Zostały wykonane z syntetycznego materiału, który sprawia, że są lekkie i wygodne. Rider RT PAPETE AD to zaś sandały o nowoczesnym designie z kontrastową niebieską podeszwą i kolorowymi akcentami na regulowanych paskach. Świetnie „zagrają” z lekkimi ubraniami: szortami, jeansami czy swobodnymi, letnimi spodniami. Sandały trekkingowe? Dlaczego nie! Rider TREK AD to buty o solidniejszej konstrukcji: mają grubszą podeszwę i wzmocnione paski. Są doskonałe do aktywności na świeżym powietrzu, np. wędrówek po lesie, wyjazdów w góry czy dłuższych spacerów. Pasują do sportowych ubrań, spodni trekkingowych lub szortów.

i Autor: materiały prasowe Rider

