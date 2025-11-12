Miłośniczki arabskich zapachów marsz do Rossmanna. W promocji jedna z najpopularniejszych kompozycji. Kadzidło, mandarynka oraz rozkoszna pralina otulają lepiej niż męskie ramiona

Jeszcze do końca tygodnia możesz skorzystać z aktualnych promocji Rossmanna. W obecnej ofercie promocyjnej sieć przygotowała rabaty na perfumy, które podbijają media społecznościowe. Bez zaskoczenia królują w nich arabskie perfumy. Polki pokochały te kompozycji zapachowe z uwagi na ich bogactwo oraz głębie. Teraz w promocji Rossmanna kupisz kultowy zapach marki Lattafa kilkadziesiąt złotych taniej.

  • Arabskie perfumy podbijają polski rynek, a kultowa marka Lattafa wyróżnia się bogactwem nut i luksusowymi flakonami.
  • Rossmann oferuje teraz popularny zapach Lattafa Khamrah Dukhan za jedyne 109,99 zł za 100 ml, idealny na jesień i zimę.
  • Ten uniseksowy zapach zabierze Cię w orientalną podróż z nutami przypraw, kadzidła i pralin.
  • Nie przegap tej wyjątkowej promocji i dowiedz się, dlaczego ten zapach stał się bestsellerem!

Promocja na arabskie perfumy w Rossmannie. Kultowy zapach Lattafa za 110 zł

Arabskie perfumy podbiły Polskę. Kobiety pokochały kompozycje ze świata Orientu. W przeciwieństwie do wielu znanych zapachów perfumy arabskie wyróżniają się mnogością składników i bogactwem nut zapachowych. To naładowane kompozycje pełne przepychu oraz wyjątkowej głębi odkrywanej wraz z kolejnymi nutami zapachowymi. Arabskie perfumy to nie tylko unikalne i ciekawe kompozycje zapachowe, ale również bogato zdobione flakony. Ciężkie, wykonane z grubego szkła, flakony kojarzą się z luksusem i pięknem arabskiego świata. Jedną z najbardziej rozpoznawanych marek z arabskimi perfumami w Polsce jest Lattafa. Ich zapachy bardzo często są wyprzedane i trudno dostępne. W obecnie trwającej promocji Rossmana kupisz jedną z najbardziej znanych kompozycji Lattafa kilkadziesiąt złotych taniej. 

LATTAFA Khamrah Dukhan, bo nie mowa, to unikalna woda perfumowa zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Nowoczesny świat perfumiarstwa coraz częściej odchodzi od klasycznego podziału zapachów. Obecnie liczą się nuty zapachowe, a nie podziałki - dla mężczyzn lub dla kobiet. LATTAFA Khamrah Dukhan dostępny jest w promocji Rossmanna online i kosztuje 109,99 zł za flakon 100 ml. To jeden z najbardziej znanych zapachów marki, który może stanowić kwintesencję arabskiego zapachu. Już od pierwszego użycia LATTAFA Khamrah Dukhan zaprasza w wyjątkową podróż po krainach Orientu. Pierwsza odsłona zapachu to mieszanka przypraw, papryczki pimento oraz mandarynki. Serce zapachu stanowi, idealna na jesień, kadziło, labdanum, kwiat pomarańczy i paczula. Takie połączenie tworzy zmysłową mieszankę o wyraźnym orientalnym wyrazie. Bazę LATTAFA Khamrah Dukhan tworzą praliny, tytoń, bursztyn oraz fasola tonka. Nadają one zapachowi wyrazistości oraz odwagi. To piękna kompozycja, idealna na jesień i zimę. Znakiem szczególnym LATTAFA Khamrah Dukhan jest także bogaty, ciężki flakon. Przywodzi on na myśl nieśmiertelne piękno. 

