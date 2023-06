Mindful eating – świadome żywienie modniejsze niż diety-cud!

Uważne jedzenie

Na czym polega mindful eating? Jest to świadome i uważne spożywanie posiłków. Niezależnie od sytuacji, w której się znajdujemy, naszą uwagę skupiamy wyłącznie na tej czynności. Racjonalne jedzenie to także uważne dobieranie produktów. Zwłaszcza w momentach, kiedy jesteśmy pochłonięci codziennymi obowiązkami. Często sięgamy wtedy po niezdrowe przekąski lub szybkie rozwiązania, które nie są pożywne oraz nie dostarczają naszemu organizmowi tego, czego potrzebuje. Powinniśmy zatem (nawet w sytuacjach, kiedy brakuje nam czasu na odpowiednie celebrowanie posiłków) sięgnąć po produkt, który odżywi nasze ciało. Batony TR90 M-Bar świetnie sprawdzą się jako wygodny sposób na pełnowartościowy i smaczny posiłek w ciągu dnia.

Zobacz także: Znana stylistka pokazała modowe porady na lato dla kobiet po 50-tce. W ten sposób będziesz elegancka, nawet gdy żar leje się z nieba. Koniec z otarciami

Doskonały smak i niezbędne wartości odżywcze

TR90 M-Bar to produkt, który wchodzi w skład programu zarządzania wagą TR90, stworzonego na podstawie naukowej wiedzy na temat żywienia, która wykorzystuje moc naturalnych składników i system osobistego wsparcia. Nowość o czekoladowym smaku jest zarówno pyszna, jak i pożywna. Grab-and-go! Wystarczy schować go do torebki, aby cieszyć się zdrowym posiłkiem w biegu. TR90® M-Bars zawierają: mieszankę węglowodanów, białek, tłuszczów, witamin i minerałów. Dzięki temu mogą stanowić substytut jednego posiłku każdego dnia, ponieważ dostarczają co najmniej 30% preferowanych wartości odżywczych oraz odpowiednią ilość energii, co może pomoc nam utrzymać odpowiednią wagę. Co więcej, jest to produkt wegański i o niskiej zawartości cukru.

i Autor: Materiały prasowe NuSkin